Испытание льдом: глыбы снега и вода превращают жизнь владивостокцев в ад

По словам Ирины, по этой дороге, больше напоминающей опасную полосу препятствий, она каждый день водит в школу ребенка-первоклассника. Этим же путем вынуждена и ходить на работу. Преодолевать ледяные преграды также приходится горожанам, прибывающим на электропоездах на станцию Океанская. Для пожилых людей и родителей с маленькими детьми, идущих на прием в медицинские учреждения, дорога и вовсе становится серьезным испытанием. В отчаянии горожане продолжают обращаться в различные инстанции и СМИ, надеясь, что хотя бы перед Новым годом кто-то обратит внимание на их проблему и поможет вернуться к нормальной жизни.