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Posted 27 декабря 2019, 07:36

Published 27 декабря 2019, 07:36

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Испытание льдом: глыбы снега и вода превращают жизнь владивостокцев в ад

27 декабря 2019, 07:36
Ледяные глыбы среди снега и воды, буксующие машины и падающие прохожие – такую картину на протяжении последних трех зим наблюдают рядом со своими домами жители улиц Белинского и Успенского во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились отчаявшиеся жители пригорода столицы Приморья с просьбой помочь в их беде.

«По улице Белинского и Успенского уже на протяжении трех лет каждую зиму заливает дорогу, которая ведет к станции Океанская, к детской и взрослой поликлинике. Множественные обращения в различные инстанции, в том числе «Приморский водоканал», результата не дали», - рассказала РИА «Восток-Медиа» местная жительница Ирина Старкина.

По словам Ирины, по этой дороге, больше напоминающей опасную полосу препятствий, она каждый день водит в школу ребенка-первоклассника. Этим же путем вынуждена и ходить на работу. Преодолевать ледяные преграды также приходится горожанам, прибывающим на электропоездах на станцию Океанская. Для пожилых людей и родителей с маленькими детьми, идущих на прием в медицинские учреждения, дорога и вовсе становится серьезным испытанием. В отчаянии горожане продолжают обращаться в различные инстанции и СМИ, надеясь, что хотя бы перед Новым годом кто-то обратит внимание на их проблему и поможет вернуться к нормальной жизни.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что двор дома № 3 по улице Черняховского превратился в гигантский каток: наледь образовалась из-за порыва на сетях водоотведения.

#Новости#Общество
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