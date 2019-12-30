Инцидент с воздушной гимнасткой в цирке Владивостока попадает под статью

Примечательно, что представители цирка изначально не комментировали произошедшее ЧП, а позднее заявили, что несчастный случай, который повлек травмы артистки, произошел скорее всего из-за человеческого фактора. В этом предстоит разобраться компетентным органам. Также в цирке Владивостока отметили, что перед выступлением все оборудование было проверено на целостность.