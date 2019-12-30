Инцидент с воздушной гимнасткой в цирке Владивостока попадает под статью

Posted 30 декабря 2019, 05:24
Published 30 декабря 2019, 05:24
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По факту инцидента ведется проверка следственными органами. Падение с высоты относится к нарушениям требований охраны труда и карается уголовным кодексом России (143 статья)
Напомним, что видео с оборванного выступления во владивостокском цирке появились вечером 29 декабря в социальных сетях. Пользователи «инстаграм» быстро выложили в интернет момент падения воздушной гимнастки, которая исполняла сложный трюк.
После того, как девушка сорвалась с каната, на арене резко погас свет, а пострадавшую унесли на носилках.
Примечательно, что представители цирка изначально не комментировали произошедшее ЧП, а позднее заявили, что несчастный случай, который повлек травмы артистки, произошел скорее всего из-за человеческого фактора. В этом предстоит разобраться компетентным органам. Также в цирке Владивостока отметили, что перед выступлением все оборудование было проверено на целостность.