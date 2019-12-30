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Posted 30 декабря 2019, 05:24

Published 30 декабря 2019, 05:24

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

камера и решетка

Инцидент с воздушной гимнасткой в цирке Владивостока попадает под статью

30 декабря 2019, 05:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi. камера и решетка
Сюжет
Цирк
Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморью начало доследственную проверку по факту падения воздушной гимнастки в цирке Владивостока. Девушка упала с большой высоты во время исполнения гимнастического элемента на глазах у публики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По факту инцидента ведется проверка следственными органами. Падение с высоты относится к нарушениям требований охраны труда и карается уголовным кодексом России (143 статья)

Напомним, что видео с оборванного выступления во владивостокском цирке появились вечером 29 декабря в социальных сетях. Пользователи «инстаграм» быстро выложили в интернет момент падения воздушной гимнастки, которая исполняла сложный трюк.

После того, как девушка сорвалась с каната, на арене резко погас свет, а пострадавшую унесли на носилках.

Примечательно, что представители цирка изначально не комментировали произошедшее ЧП, а позднее заявили, что несчастный случай, который повлек травмы артистки, произошел скорее всего из-за человеческого фактора. В этом предстоит разобраться компетентным органам. Также в цирке Владивостока отметили, что перед выступлением все оборудование было проверено на целостность.

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#Новости#Цирк#Владивостокский цирк
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