Началось: Владивосток сковали 9-бальные пробки

«Некоторые работают сегодня. Опять будет 12 часов добираться домой», «А мне вообще уезжать сегодня надо. Как добираться в другой район Приморья пока не представляю», «Ох, прям под Новый год. Лучше бы снег 31 вечером пошёл бы. И было бы хорошо», — реакция пользователей соцсетей.