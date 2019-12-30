Началось: Владивосток сковали 9-бальные пробки

Posted 30 декабря 2019, 03:00
Published 30 декабря 2019, 03:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
На текущий момент движение осложнено в районе улиц Луговая, Баляева, Выселковая, Некрасовская, а также в центре Владивостока. Очевидцы сообщают о том, что на Золотом мосту произошло ДТП. Авария затрудняет движение водителям транспортных средств в районе Второй речки, а также в пригороде Владивостока.
Жители Владивостока переживают за то, что в вечернее время ситуация на дорогах ухудшится.
«Некоторые работают сегодня. Опять будет 12 часов добираться домой», «А мне вообще уезжать сегодня надо. Как добираться в другой район Приморья пока не представляю», «Ох, прям под Новый год. Лучше бы снег 31 вечером пошёл бы. И было бы хорошо», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики предупреждали приморцев об ухудшении погодных условий. Обращались к жителям Приморья и спасатели. Они просили водителей отказаться от личных транспортных средств.