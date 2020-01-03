Житель Приморья из-за продуктов убил соседа

Posted 3 января 2020, 00:25
Published 3 января 2020, 00:25
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как стало известно из материалов уголовного дела, преступление было совершено в октябре прошлого года. В коридоре дома по улице Виноградная поссорились между собой два месных жителя. Один из них, 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил своего соседа в краже продуктов из квартиры.
Мирным путём конфликт решить не удалось. Тогда опьяневший мужчина нанёс ножом своему оппоненту несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных ранений потерпевший скончался.
Следователями была собрана достаточная доказательная база для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в суд. По статье «убийство» подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в пригороде Владивостока было найдено тело 44-летнего местного жителя. В убийстве подозревается отец мужчины – 75-летний пенсионер. По словам задержанного, во время ссоры он ударил своего сына ножом.