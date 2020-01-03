Житель Приморья из-за продуктов убил соседа

Как стало известно из материалов уголовного дела, преступление было совершено в октябре прошлого года. В коридоре дома по улице Виноградная поссорились между собой два месных жителя. Один из них, 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил своего соседа в краже продуктов из квартиры.