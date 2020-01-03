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Posted 3 января 2020, 00:25

Published 3 января 2020, 00:25

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Житель Приморья из-за продуктов убил соседа

Житель Приморья из-за продуктов убил соседа

3 января 2020, 00:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Происшествие
В приморском городе Артём завершено расследование убийства местного жителя. Подозреваемым по уголовному делу является сосед убитого, схватившийся за нож из-за подозрений о краже продуктов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как стало известно из материалов уголовного дела, преступление было совершено в октябре прошлого года. В коридоре дома по улице Виноградная поссорились между собой два месных жителя. Один из них, 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил своего соседа в краже продуктов из квартиры.

Мирным путём конфликт решить не удалось. Тогда опьяневший мужчина нанёс ножом своему оппоненту несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных ранений потерпевший скончался.

Следователями была собрана достаточная доказательная база для передачи уголовного дела с обвинительным заключением в суд. По статье «убийство» подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в пригороде Владивостока было найдено тело 44-летнего местного жителя. В убийстве подозревается отец мужчины – 75-летний пенсионер. По словам задержанного, во время ссоры он ударил своего сына ножом.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Убийство
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