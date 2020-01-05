Бегите, глупцы: автомобили массово тонут на острове Русский

Posted 5 января 2020, 00:55
Published 5 января 2020, 00:55
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Очевидцы распространили кадры с места событий в социальных сетях. Видеоматериал заметили рыбаки-любители и в мессенджерах. Очевидцы утверждают, что в бухте Воевода горе-рыбаки решили заехать на лёд на своих автомобилях. Однако в какой-то момент лёд рухнул. И машины начали тонуть. По предварительной информации, в числе пострадавших пока оказались около 20 автомобилей. Одному из транспортных средств повезло меньше всех — оно с крышей погрузилось в воду.
«Ой, что твориться. Все на машинах заехали на лёд. Бухта Воевода на острове Русский. Подул ветер. Лёд треснул. В один момент машины начали уходить под воду. Там как минимум 20 транспортных средств», — распространяют сообщение очевидцы произошедшего.
Пока неизвестно, удастся ли спасти горе-рыбакам свои автомобили. Судя по кадрам, которые распространяют очевидцы в социальных сетях, возле некоторых машин уже стоят рыбаки и думают, что им делать дальше. Напомним, выезд на лёд категорически запрещён. Не исключено, что теперь, возможно, любители рыбалки заплатят штраф за нарушение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что уже в первые дни 2020 года приморцы решили воспользоваться длинными выходными и отправиться на рыбалку. Однако они продолжают выезжать на лёд на своих транспортных средствах. А автомобили продолжают тонуть.