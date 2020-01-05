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Posted 5 января 2020, 00:55

Published 5 января 2020, 00:55

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Бегите, глупцы: автомобили массово тонут на острове Русский

5 января 2020, 00:55
Сюжет
Происшествие
В мессенджерах и в социальных сетях очевидцы просят рыбаков, которые занимаются зимней рыбалкой в бухте Воевода на острове Русский, вернуться к своим транспортным средствам. Машины массово уходят под лёд. По словам очевидцев, пострадали как минимум около 20 автомобилей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очевидцы распространили кадры с места событий в социальных сетях. Видеоматериал заметили рыбаки-любители и в мессенджерах. Очевидцы утверждают, что в бухте Воевода горе-рыбаки решили заехать на лёд на своих автомобилях. Однако в какой-то момент лёд рухнул. И машины начали тонуть. По предварительной информации, в числе пострадавших пока оказались около 20 автомобилей. Одному из транспортных средств повезло меньше всех — оно с крышей погрузилось в воду.

«Ой, что твориться. Все на машинах заехали на лёд. Бухта Воевода на острове Русский. Подул ветер. Лёд треснул. В один момент машины начали уходить под воду. Там как минимум 20 транспортных средств», — распространяют сообщение очевидцы произошедшего.

Пока неизвестно, удастся ли спасти горе-рыбакам свои автомобили. Судя по кадрам, которые распространяют очевидцы в социальных сетях, возле некоторых машин уже стоят рыбаки и думают, что им делать дальше. Напомним, выезд на лёд категорически запрещён. Не исключено, что теперь, возможно, любители рыбалки заплатят штраф за нарушение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что уже в первые дни 2020 года приморцы решили воспользоваться длинными выходными и отправиться на рыбалку. Однако они продолжают выезжать на лёд на своих транспортных средствах. А автомобили продолжают тонуть.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Лёд#Рыбалка
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