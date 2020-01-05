Бегите, глупцы: автомобили массово тонут на острове Русский

Очевидцы распространили кадры с места событий в социальных сетях. Видеоматериал заметили рыбаки-любители и в мессенджерах. Очевидцы утверждают, что в бухте Воевода горе-рыбаки решили заехать на лёд на своих автомобилях. Однако в какой-то момент лёд рухнул. И машины начали тонуть. По предварительной информации, в числе пострадавших пока оказались около 20 автомобилей. Одному из транспортных средств повезло меньше всех — оно с крышей погрузилось в воду.