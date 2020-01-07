Кто виноват: у жителей Партизанска седьмые сутки в кране нет воды

Posted 7 января 2020, 06:24
Published 7 января 2020, 06:24
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
По информации администрации Партизанского городского округа, главной причиной случившегося является выход из строя насоса, который обеспечивал водой большую часть города.
Авария произошла еще 1 января, ситуацию взял под свой личный контроль главы городского округа Олег Бондарев. Городские власти попытались оперативно подключить резервный насос, который смог бы обеспечить частичное водоснабжение Партизанска. Однако, как признаются сами чиновники, этот вариант не мог в полной мере решить проблему. В связи с этим 3 января из Владивостока был доставлен более мощный электродвигатель взамен сгоревшего. Работы по проверке нового оборудования снова привели к ограничениям подачи воды. Еще больше ситуацию усугубил произошедший порыв на водоводе.
В результате в Сочельник 6 января часть микрорайонов города по-прежнему оставалась без водоснабжения. Рождество многие жители Партизанска встретили, не имея возможности нормально помыться и приготовить праздничный ужин.
Несмотря на то, что городские власти организовали подвоз воды населению, утром во вторник, 7 января, терпение жителей Партизанска, неделю остававшихся без водоснабжения, начало заканчиваться. Люди стали жаловаться губернатору.
«Что с водой в Партизанске? В моем доме Ленинская, 53-б нет воды с 31 декабря!», - написала на личной странице главы региона Олега Кожемяко жительница Партизанска Елена К.
В Правительстве Приморского края оперативно успокоили женщину:
«Глава города нам сообщил, что сегодня все дома будут подключены к водопроводу. Ситуацию лично контролирует профильный вице-губернатор Елена Пархоменко».
Между тем, как отмечают приморские аналитики, причина того, что жители Партизанска все новогодние праздники просидели без воды, может заключаться и в профессиональных качества мэра города Олега Бондарева.
«Мэр Бондарев как управленец очень слабый. От этого и беды. Партизанцы, держитесь!» - сообщает телеграм-канал «Оффшор ньюс».
Не забыли эксперты упомянуть и скандально известного в крае предпринимателя Михаила Смолика. Предположительно именно он фактически контролирует деятельность местного водоканала. Интересно, что личность Михаила Смолика уже неоднократно вызывала интерес у представителей власти различного уровня, а депутат Законодательного Собрания Владимир Беспалов открыто обвинял деятельность фирм Михаила Смолика в различных нарушениях и даже мошенничестве.
В настоящее время ситуация в Партизанске уже взята на контроль Прокуратурой Приморского края. Сообщается, что в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в новом году жители России будут больше платить за услуги ЖКХ.