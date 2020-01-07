Кто виноват: у жителей Партизанска седьмые сутки в кране нет воды

Авария произошла еще 1 января, ситуацию взял под свой личный контроль главы городского округа Олег Бондарев. Городские власти попытались оперативно подключить резервный насос, который смог бы обеспечить частичное водоснабжение Партизанска. Однако, как признаются сами чиновники, этот вариант не мог в полной мере решить проблему. В связи с этим 3 января из Владивостока был доставлен более мощный электродвигатель взамен сгоревшего. Работы по проверке нового оборудования снова привели к ограничениям подачи воды. Еще больше ситуацию усугубил произошедший порыв на водоводе.