Танцуют все: сотни обитателей Приморского океанариума закружились в вихре вальса

Posted 9 января 2020, 10:45
Published 9 января 2020, 10:45
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По информации пресс-службы Приморского океанариума, в течение двух последних месяцев специалисты отрабатывали с животными новые элементы уникальной программы. Колоссальные усилия принесли свои плоды: теперь сотни животных умеют выполнять движения синхронно.
Как рассказал ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Антон Безбородов, изначально в программе «Танцы со скатами» участвовали только скаты и акулы. Теперь же в вихре закружились все обитатели «Океанской бездны»: кобии, помпано, золотые, шестиполосые, синеплавничные и бронзовые каранги.
«Убедить сразу несколько сотен рыб одновременно выполнять синхронные движения было очень непросто», - говорит ученый.
По словам специалистов, сначала дрессировщики приучали животных не бояться брать еду из рук. Чтобы рыбы кружились в вихре, водолазы дают им корм в определённый момент.
Увидеть обновленную программу «Танцы со скатами» можно ежедневно в 13:30 часов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что новыми обителями Приморского океанариума стали редкие экзотические животные. Среди них - оранжевобокие обезьяньи лягушки, жабы-ага и ресничный геккон-бананоед.