Танцуют все: сотни обитателей Приморского океанариума закружились в вихре вальса

Как рассказал ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Антон Безбородов, изначально в программе «Танцы со скатами» участвовали только скаты и акулы. Теперь же в вихре закружились все обитатели «Океанской бездны»: кобии, помпано, золотые, шестиполосые, синеплавничные и бронзовые каранги.