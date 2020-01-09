vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2020, 10:45

Published 9 января 2020, 10:45

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Танцуют все: сотни обитателей Приморского океанариума закружились в вихре вальса

9 января 2020, 10:45
Обновленную программу «Танцы со скатами» представили жителям и гостям Приморского океанариума: теперь в вихре танца закружились сразу несколько сотен рыб, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Приморского океанариума, в течение двух последних месяцев специалисты отрабатывали с животными новые элементы уникальной программы. Колоссальные усилия принесли свои плоды: теперь сотни животных умеют выполнять движения синхронно.

Как рассказал ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Антон Безбородов, изначально в программе «Танцы со скатами» участвовали только скаты и акулы. Теперь же в вихре закружились все обитатели «Океанской бездны»: кобии, помпано, золотые, шестиполосые, синеплавничные и бронзовые каранги.

«Убедить сразу несколько сотен рыб одновременно выполнять синхронные движения было очень непросто», - говорит ученый.

По словам специалистов, сначала дрессировщики приучали животных не бояться брать еду из рук. Чтобы рыбы кружились в вихре, водолазы дают им корм в определённый момент.

Увидеть обновленную программу «Танцы со скатами» можно ежедневно в 13:30 часов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что новыми обителями Приморского океанариума стали редкие экзотические животные. Среди них - оранжевобокие обезьяньи лягушки, жабы-ага и ресничный геккон-бананоед.

#Новости#Наука и технологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика