Известные приморцы разыграли «Иранскую конференцию» в Театре молодежи

Posted 12 января 2020, 03:52
Published 12 января 2020, 03:52
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Вход был свободным, и в зале случился переаншлаг — зрители, которым не хватило мест, терпеливо стояли вдоль стен на протяжении двух часов, а опоздавшие просто не смогли попасть в театр — в 18 часов дверь закрыли, потому что все желающие все равно не вместились бы. Привлечь к читке приморских знаменитостей придумал Сергей Матлин, сам известный прежде всего как отец-основатель приморского КВН, позиционирующий себя «менеджером творчества». Он поблагодарил театр молодежи за поддержку и открытость к творческим экспериментам и подчеркнул, что постановка осуществилась исключительно на личные средства семьи Матлиных, без бюджетных и административных ресурсов. Акция была задумана в поддержку третьего фестиваля «Метадрама», который Приморский театр молодежи запланировал на июнь 2020 года. Драматург Виктория Костюкевич стала соорганизатором акции, именно она, следуя собственной творческой интуиции, распределила роли.
В культурной акции приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, директор Приморской филармонии Анна Алеко, главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег Пак, председатель Думы Надеждинского района Михаил Скобенко, детский омбудсмен края Ольга Романова, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский, коммерческий директор сети «Билетур» Татьяна Солодовникова, руководитель поэтического проекта «Класс коррекции» Мария Кравцова, художник Павел Шугуров. Каждый из них примерил на себя одну из ролей: востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра, писатель, священник, знаменитый дирижер и иранская поэтесса.
Пьеса представляет собой десять монологов, объединенных так называемой иранской проблематикой — европейцы рассуждают о том, как реагировать на нарушения прав и свобод человека на Ближнем Востоке, что вообще означают такие понятия, как бог, свобода, счастье, знание, любовь. Выступления на «конференции» по сути превращаются в исповеди, и в итоге пьеса не дает универсального рецепта, как осчастливить человечество, но создает глубину пространства понимания обсуждаемой проблемы. По словам Виктории Костюкевич, ключ к наиболее полному пониманию пьесы может дать знакомство с интегральной философией Кена Уилбера. После читки состоялось открытое обсуждение — такова традиция аналогичных мероприятий «Метадрамы». Зрителям хотелось узнать, насколько близки чтецам слова, которые произносили их персонажи. И участники акции охотно поделились впечатлениями.
«Для меня загадка, как организаторы распределяли роли, но удивило точное попадание персонажей. Я знаю, что Сергей Матлин всегда делает интересные проекты, и даже не сомневалась, когда мне поступило предложение принять в этом участие — было интересно испытать себя, получить драйв. Но когда я увидела свой текст от лица иранской поэтессы, то изумилась. Я на самом деле увлекаюсь восточной литературой, и Ближний Восток для меня очень интересен, я читала о нем много книг, люблю путешествовать в страны этого региона. Но об этом никто не знал!» — призналась Татьяна Солодовникова.
«Когда я взял это произведение в руки, то подумал — капец. Сколько много букв! И написано так, как писали в XIX веке. Мне понадобилась неделя, чтобы понять, о чем это вообще. Мы живем в такое время, когда думать не надо — заходишь в интернет, и там все разложено по полочкам. А тут надо было думать. При подготовке я прочитал только свою часть текста, решив, что остальные послушаю на месте. Могу сказать, что во многом мои мысли совпадают с тем, что говорит мой персонаж, священник Августин. А бог есть, я это точно знаю», — так сказал Михаил Скобенко.
Главный редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский отметил ценность множества точек зрения, изложенных в пьесе:
«Чем старше я становлюсь, тем отчетливее понимаю, что любая ситуация не может быть черной или белой, она всегда имеет кучу оттенков, и та или иная позиция в отдельности всегда неполноценна без другой. В радуге не один цвет, она не монохромна. Поэтому услышать что-то близкое можно в позиции каждого из персонажей».
Чтецов похвалил актер и режиссер Приморского театра молодежи Герман Авеличев:
«У нас, актеров театра молодежи, сейчас отпуск. Я прочитал в соцсетях анонс, обратил внимание на список участников — подумал: о, большие шишки, это здорово, надо прийти! Могу сказать, что многим профессиональным актерам можно поучиться у вас».
«Текст просто потрясающе гениальный, я на протяжении всего спектакля даже записывала отдельные фразы, чтобы потом еще над ними поразмыслить», — таким был отзыв зрительницы Ярославы Рындиной.
Осталось добавить, что спектакль «Иранская конференция» сейчас идет и в московском Театре Наций, в нем играют признанные российские звезды: Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт и другие. Поставил же этот спектакль на московской сцене дальневосточник Виктор Рыжаков, лауреат многих российских и зарубежных театральных премий. Так через всю страну протянулась молодая традиция новой русской драмы, одним из столпов которой считается 45-летний драматург Иван Вырыпаев.