Известные приморцы разыграли «Иранскую конференцию» в Театре молодежи

«Когда я взял это произведение в руки, то подумал — капец. Сколько много букв! И написано так, как писали в XIX веке. Мне понадобилась неделя, чтобы понять, о чем это вообще. Мы живем в такое время, когда думать не надо — заходишь в интернет, и там все разложено по полочкам. А тут надо было думать. При подготовке я прочитал только свою часть текста, решив, что остальные послушаю на месте. Могу сказать, что во многом мои мысли совпадают с тем, что говорит мой персонаж, священник Августин. А бог есть, я это точно знаю», — так сказал Михаил Скобенко.