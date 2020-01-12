В ГИБДД рассказали подробности ночного автомобильного месива во Владивостоке

Posted 12 января 2020, 03:01
Published 12 января 2020, 03:01
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Так, по официальной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны «Молодёжной» на Русскую. В районе проспекта 100 -летия Владивостоку, 57 мужчина потерял контроль над управлением машины и, переехав разделительную полосу, выскочил на полосу встречного движения. Как итог — столкновение с тремя авто.
В результате ДТП травмы получил 2-летний ребёнок, сидевший в Мазда Демио. К счастью, юный пассажир отделался ушибами и ссадинами, его направили на амбулаторное лечение.
Виновник ДТП — житель Владивостока 1979 года рождения. При оформлении аварии он оказывал сопротивление сотрудникам полиции и не захотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Буйного водителя доставили в полицию, возбуждены административные материалы. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о серьёзной аварии, случившейся в районе остановки «Постышева». Очевидцы уверяли, что виновник аварии был пьян.