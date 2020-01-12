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Posted 12 января 2020, 03:01

Published 12 января 2020, 03:01

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В ГИБДД рассказали подробности ночного автомобильного месива во Владивостоке

12 января 2020, 03:01
Сюжет
ДТП
В результате серьёзной массовой аварии во Владивостоке пострадал девятилетний ребёнок. В ГИБДД рассказали подробности автомобильного происшествия, сообщает «Восток-Медиа».

Так, по официальной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны «Молодёжной» на Русскую. В районе проспекта 100 -летия Владивостоку, 57 мужчина потерял контроль над управлением машины и, переехав разделительную полосу, выскочил на полосу встречного движения. Как итог — столкновение с тремя авто.

В результате ДТП травмы получил 2-летний ребёнок, сидевший в Мазда Демио. К счастью, юный пассажир отделался ушибами и ссадинами, его направили на амбулаторное лечение.

Виновник ДТП — житель Владивостока 1979 года рождения. При оформлении аварии он оказывал сопротивление сотрудникам полиции и не захотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Буйного водителя доставили в полицию, возбуждены административные материалы. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о серьёзной аварии, случившейся в районе остановки «Постышева». Очевидцы уверяли, что виновник аварии был пьян.

#Новости#ДТП
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