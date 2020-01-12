В ГИБДД рассказали подробности ночного автомобильного месива во Владивостоке

Так, по официальной информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны «Молодёжной» на Русскую. В районе проспекта 100 -летия Владивостоку, 57 мужчина потерял контроль над управлением машины и, переехав разделительную полосу, выскочил на полосу встречного движения. Как итог — столкновение с тремя авто.