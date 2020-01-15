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Posted 15 января 2020, 03:35

Published 15 января 2020, 03:35

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

скорая

Во Владивостоке началась проверка по факту смерти школьницы от пневмонии

15 января 2020, 03:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi. скорая
Сюжет
Смерть
В министерстве здравоохранения Приморья начата проверка по факту смерти ученицы начальных классов во Владивостоке. Девочка, по предварительной версии, скончалась в больнице от одной из форм пневмонии. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

В ведомстве корреспонденту агентства рассказали о том, что юная жительница региона умерла накануне в медицинском учреждении.

«Основными причинами смерти стали тяжёлое, молниеносное течение болезни. Учитывая это, начата проверка по факту надлежащего оказания качественного лечения маленькой пациентке», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Сейчас организована специальная комиссия, которая изучил лабораторные исследования, а также патологоанатомическое заключение. После этого будет дана оценка оказания медицинской помощи ученицы начальных классов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморскому краю гуляют три вируса гриппа. Жители региона предупреждают о том, что в случае недомогания лучше остаться дома. И сразу же обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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#Новости#Владивосток#Смерть#Пневмония
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