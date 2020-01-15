Во Владивостоке началась проверка по факту смерти школьницы от пневмонии

Posted 15 января 2020, 03:35
Published 15 января 2020, 03:35
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В ведомстве корреспонденту агентства рассказали о том, что юная жительница региона умерла накануне в медицинском учреждении.
«Основными причинами смерти стали тяжёлое, молниеносное течение болезни. Учитывая это, начата проверка по факту надлежащего оказания качественного лечения маленькой пациентке», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.
Сейчас организована специальная комиссия, которая изучил лабораторные исследования, а также патологоанатомическое заключение. После этого будет дана оценка оказания медицинской помощи ученицы начальных классов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморскому краю гуляют три вируса гриппа. Жители региона предупреждают о том, что в случае недомогания лучше остаться дома. И сразу же обратиться за помощью в медицинское учреждение.