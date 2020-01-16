vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2020, 02:11

Published 16 января 2020, 02:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Движение под присмотром: аварийность растёт, как и число камер на дорогах Приморья

Движение под присмотром: аварийность растёт, как и число камер на дорогах Приморья

16 января 2020, 02:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Эффективность от видеофиксации на дорогах Приморского края оказалась ниже ожидаемой, но число рубежей видеофиксации нарушений растет, сообщает «Восток-Медиа».

На конец текущего года за дорогами Приморья наблюдали уже 77 камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Недавно две новых камеры появились во Владивостоке: на острове Русский в районе Океанариума и на улице Алеутской, 27, где камера направлена на пешеходный переход для фиксации наезда транспорта на стоп-линию и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Обеспечение автомобильных магистралей и городских улиц камерами фото и видеофиксации в Приморском крае активно началось с 2011 года, по мере ввода в эксплуатацию обновленных перед саммитом АТЭС-2012 автодорог. В частности, первым стал участок трассы от Владивостока до аэропорта, а дальше рубежи видеофиксации стали множиться в самом краевом центре, в городах Артеме, Уссурийске и Находке. Выросло их число вдоль гострассы А-370 в сторону Хабаровска, а также на дорогах краевого значения «Осиновка – Рудная Пристань» на участке от Михайловского до Яковлевского районов, и «Владивосток – Находка – порт Восточный», от пос. Шкотово до города Находки, включая город Фокино, с. Романовка, пос. Волчанец, с. Душкино.

Помимо этого фотовидеокамерами оборудованы мосты Золотой и Русский, также низководный мост от Седанки до Де-Фриза, участок трассы в объезд города Уссурийска. Непосредственно в краевом центре на данный момент стало 28 рубежей фото и видеофиксации движения, а также действуют 2 передвижных таких комплекса.

По данным Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД в Приморском крае работают 77 стационарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», используются 10 мобильных комплексов «Паркон», следящих за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств и пять мобильных комплексов «Крис-П», фиксирующих превышение скорости.

Последний по срокам конкурс на поставку, монтаж и подключение дорожных камер администрацией Приморского края проводился в июле 2019 года, где цена контракта составляла 50 миллионов рублей, предусматривая монтаж и подключение 18 новых комплексов, со сроком службы не менее 6 лет. 14 из этих камер планировалось установить на улицах Дальневосточной столицы, 3 – в г. Артеме и 1 – на трассе «Уссури» в районе села Кипарисово.

Что же касается эффективности расходования бюджетных средств на цели расширения сети камер фото и видеофиксации нарушений водителями ПДД для профилактики аварийности на приморских дорогах, то пока результат не утешителен. По данным ГИБДД за 9 месяцев 2019 года аварийность на дорогах края выросла почти на 20 %, в том числе вырос и показатель травм и смертей при дорожно-транспортных происшествиях, более, чем 13 %. Хотя за этот период времени лишь камерами на рубежах фото и видеофиксации зафиксировано 829 639 нарушений, или на 11,4 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года, по которым возбуждены административные производства и сумма наложенных штрафов превысила 250 миллионов рублей.

Интересно, в Приморском крае нет комплексов, установленных на основе концессии (частно-государственного партнерства). В отличие, например, от Еврейской автономной области, где практически все рубежи фото и видеофиксации дорожного движения в руках у частников.

Состояние автомобильных дорог в Приморском крае при этом остается на весьма плачевном уровне, с ремонтом и обновлением автодорог даже по нацпроекту БКАД регион значится в отстающих и собранные с нарушителей штрафы не служат существенным подспорьем содержанию дорожной сети.

Материалы по теме
В Приморье потратят миллионы на обслуживание камер дорожного наблюдения
#Аналитика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика