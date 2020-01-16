Движение под присмотром: аварийность растёт, как и число камер на дорогах Приморья

Что же касается эффективности расходования бюджетных средств на цели расширения сети камер фото и видеофиксации нарушений водителями ПДД для профилактики аварийности на приморских дорогах, то пока результат не утешителен. По данным ГИБДД за 9 месяцев 2019 года аварийность на дорогах края выросла почти на 20 %, в том числе вырос и показатель травм и смертей при дорожно-транспортных происшествиях, более, чем 13 %. Хотя за этот период времени лишь камерами на рубежах фото и видеофиксации зафиксировано 829 639 нарушений, или на 11,4 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года, по которым возбуждены административные производства и сумма наложенных штрафов превысила 250 миллионов рублей.