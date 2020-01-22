Гигантскую зачётку заполнят студенты во Владивостоке

Так, в этот день на катке стадиона «Авангард» с 18 до 21 часов пройдёт «Спортивная студенческая ночь – 2020»: молодые люди смогут вдоволь покататься на коньках, принять участие в викторинах и различных конкурсах. Также на мероприятии все желающие смогут заполнить гигантскую зачётку.