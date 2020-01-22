Гигантскую зачётку заполнят студенты во Владивостоке

Posted 22 января 2020, 10:44
Published 22 января 2020, 10:44
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По информации пресс-службы правительства Приморского края, праздничные мероприятия для учащихся высших и средних учебных заведений края стартуют уже 24 января.
Так, в этот день на катке стадиона «Авангард» с 18 до 21 часов пройдёт «Спортивная студенческая ночь – 2020»: молодые люди смогут вдоволь покататься на коньках, принять участие в викторинах и различных конкурсах. Также на мероприятии все желающие смогут заполнить гигантскую зачётку.
«Во время массового катания учащиеся, представляющие разные учебные учреждения Приморья, вместе заполнят зачетку российского студенчества. Затем гигантская зачетка перенесется с Дальнего Востока, через Сибирь, преодолев Уральские и Кавказские горы, добравшись до Москвы для того, чтобы получить “отлично” и ознаменовать окончание сессии», – рассказала заместитель председателя Правительства Приморья – министр образования края Наталья Бондаренко.
В конце праздника для всех участников «Студенческой ночи» подготовлено огненное шоу и фейерверк.
Кроме того, 24 января во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса пройдет студенческий квест «Чёткая зачётка». Вечером юные знатоки смогут принять участие в интеллектуальной игре на кубок ректора вуза «Что? Где? Когда?».
Праздничную программу подготовили и другие учебные заведения. Студенты и преподаватели померяются силами в Тихоокеанском государственном медицинском университете: 24 января в 17 часов здесь пройдёт интеллектуально-творческая игра «Музыкальная головоломка».
В Дальневосточном федеральном университете 25 января в 18 часов стартует культурно-спортивный праздник, а также спортивный матч по мини-футболу между командами ДВФУ и других вузов.
Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано около 75 тысяч студентов. 45 тысяч из них учатся в высших, а 30 тысяч – в средних учебных заведениях.