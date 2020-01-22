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Posted 22 января 2020, 07:59

Published 22 января 2020, 07:59

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

ЖКХ

В России коллекторы могут начать взыскивать долги за ЖКХ-услуги

22 января 2020, 07:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi. ЖКХ
Сюжет
ЖКХ
В России хотят отдать долги россиян за ЖКХ профессиональным коллекторам. Сейчас разработан новый вариант законопроекта. Он может вступить в силу с 2021 года. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

По данным «Интерфакс», действующий закон о взыскании задолженности в следующем году могут заменить на законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». По этому вопросу состоялось совещание рабочей группы. Её члены разработали новый вариант законопроекта.

Так, планируется, что взыскивать задолженность за услуги ЖКХ с потребителей смогут профессиональные коллекторы. Будет создано два госреестра, в одном из которых будут отражены данные о профессиональных коллекторских организациях, во втором — о других юридических лицах, за исключением ТСЖ, ТСН. Они тоже могут заниматься возвратом долгов.

В случае, если долги россиян «получат» коллекторы, они будут обязаны хранить аудиозаписи и все виды сообщений с должниками на протяжении двух лет.

Ранее агентство писало о том, что в России может появится новый закон. Он будет регулировать деятельность организаций, предоставляющие ресурсы. А именно ответственность их за завышение цены на тарифы ЖКУ.

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#Новости#Общество#Владивосток#ЖКХ#Коллектор
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