В России коллекторы могут начать взыскивать долги за ЖКХ-услуги

Posted 22 января 2020, 07:59
Published 22 января 2020, 07:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным «Интерфакс», действующий закон о взыскании задолженности в следующем году могут заменить на законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». По этому вопросу состоялось совещание рабочей группы. Её члены разработали новый вариант законопроекта.
Так, планируется, что взыскивать задолженность за услуги ЖКХ с потребителей смогут профессиональные коллекторы. Будет создано два госреестра, в одном из которых будут отражены данные о профессиональных коллекторских организациях, во втором — о других юридических лицах, за исключением ТСЖ, ТСН. Они тоже могут заниматься возвратом долгов.
В случае, если долги россиян «получат» коллекторы, они будут обязаны хранить аудиозаписи и все виды сообщений с должниками на протяжении двух лет.
Ранее агентство писало о том, что в России может появится новый закон. Он будет регулировать деятельность организаций, предоставляющие ресурсы. А именно ответственность их за завышение цены на тарифы ЖКУ.