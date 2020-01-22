В России коллекторы могут начать взыскивать долги за ЖКХ-услуги

Так, планируется, что взыскивать задолженность за услуги ЖКХ с потребителей смогут профессиональные коллекторы. Будет создано два госреестра, в одном из которых будут отражены данные о профессиональных коллекторских организациях, во втором — о других юридических лицах, за исключением ТСЖ, ТСН. Они тоже могут заниматься возвратом долгов.