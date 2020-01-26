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Posted 26 января 2020, 08:15

Published 26 января 2020, 08:15

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

заграничный паспорт

Туроператоры России могут приостановить продажи туров в КНР

26 января 2020, 08:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi. заграничный паспорт
Сюжет
КНР
В Ростуризме порекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику в связи с распространением коронавируса. А туроператорам рекомендуется не продавать туры в КНР. Некоторые из них уже прислушались к рекомендациям, сообщает «Восток-Медиа».

Обращение к россиянам и к туроператорам появилось на официальном сайте Ростуризма. Гражданам РФ рекомендуют не посещать КНР до того, как ситуация в Республике не нормализуется. В случае, если туристы из России уже находятся на территории Китая, то им специалисты рекомендуют не выходить из гостиничных номеров или отелей, не посещать места массового скопления людей, соблюдать меры безопасности и гигиены.

Туроператорам в агентстве порекомендовали воздержаться от продажи туров в Китай, а также информировать туристов о ситуации в Республике. В Ростуризме отметили, что граждане, которые купили путёвки в Китай, но сейчас опасаются туда ехать, могут расторгнуть договор с туроператором. Основной причиной, в таком случае, будут являться существенные изменения обстоятельств. Туристу обязаны вернуть полную стоимость путёвки.

Кстати, по данным «Интерфакс», некоторые крупные туроператоры якобы уже приостановили продажу туров в КНР.

Ранее агентство писало о том, что Юрий Трутнев поручил дальневосточным главам регионов за три дня подготовить доклад о принятых мерах для того, что коронавирус «не дошёл» до граждан РФ. На сегодняшний день, в КНР пострадали почти две тысячи человек и погибли более 50 граждан.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#КНР
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