Туроператоры России могут приостановить продажи туров в КНР

Обращение к россиянам и к туроператорам появилось на официальном сайте Ростуризма. Гражданам РФ рекомендуют не посещать КНР до того, как ситуация в Республике не нормализуется. В случае, если туристы из России уже находятся на территории Китая, то им специалисты рекомендуют не выходить из гостиничных номеров или отелей, не посещать места массового скопления людей, соблюдать меры безопасности и гигиены.