Король фастфуда: где во Владивостоке может появиться «Макдональс»

Редакция «Восток-Медиа» попыталась выяснить, действительно ли во Владивостоке можно будет сходить в McDonald’s. И где он будет расположен. В комментариях под постом Дениса Агафонова пользователи соцсетей предположили, что общепит может появиться в ТЦ «Берёзка» (там он якобы должен появиться через два месяца — прим. редакции), в ТЦ «Черёмушки» или на территории ТЦ «Седанка Сити». В «Берёзке» на телефонный звонок никто не ответил. Администратор в ТЦ «Черёмушки» сообщил, что пока такой информации нет. А в «Седанка-Сити» корреспонденту агентства дали загадочный ответ.