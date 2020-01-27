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Posted 27 января 2020, 06:38

Published 27 января 2020, 06:38

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Король фастфуда: где во Владивостоке может появиться «Макдональс»

27 января 2020, 06:38
Сюжет
Эксклюзив
Индивидуальный предприниматель Денис Агафонов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что во Владивосток зайдёт мировой лидер в сфере фастфуда — McDonald’s. В комментариях он указал, что якобы через несколько месяцев он появится в ТЦ «Берёзка». Но есть и другие варианты.

Редакция «Восток-Медиа» попыталась выяснить, действительно ли во Владивостоке можно будет сходить в McDonald’s. И где он будет расположен. В комментариях под постом Дениса Агафонова пользователи соцсетей предположили, что общепит может появиться в ТЦ «Берёзка» (там он якобы должен появиться через два месяца — прим. редакции), в ТЦ «Черёмушки» или на территории ТЦ «Седанка Сити». В «Берёзке» на телефонный звонок никто не ответил. Администратор в ТЦ «Черёмушки» сообщил, что пока такой информации нет. А в «Седанка-Сити» корреспонденту агентства дали загадочный ответ.

«Возможно», — ответили на вопрос корреспондента агентства сотрудники маркетингового отдела ТЦ «Седанка Сити».

Пользователи соцсетей разделились в оценке. Некоторые считают, что во Владивостоке уже давно должна была появиться эта сеть. Другие убеждены, что фастфуда в городе хватает. И в McDonald’s, по их мнению, нет никакой необходимости.

«Да и без него вроде жили», «И зачем?», «Ура», «Статуса городу прибавит», — реакция пользователей соцсетей.

Отметим, во Владивосток зашли многие известные мировые бренды. А вопрос об открытии в краевом центре McDonald’s обсуждают уже на протяжении нескольких лет. Так, сначала возможное его открытие анонсировал бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв. Он отмечал, что общепит должен был появиться в микрорайоне Снеговая падь. Потом сам Игорь Шувалов, контролировавший во Владивостоке подготовку к саммиту АТЭС 2012 года, заявлял о появлении мирового лидера. Однако это ни к чему не привело.

Вернулись к этому вопросу в 2019 году во время Восточного экономического форума. Гендиректор российского McDonald’s Марк Карен заявил об открытии нескольких точек на Дальнем Востоке. Скорее всего, первый такой ресторан появится в приморской столице. Сейчас самый ближайший к ДФО «Макдональс» расположен в Новосибирске.

#Новости#Общество#Владивосток#Эксклюзив
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