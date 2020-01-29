Эксперт Минздрава рассказал, когда коронавирус может появиться в России

Риск появления коронавируса в России подтвердил РБК и заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. Вместе с тем, в разговоре с журналистами эксперт пояснил, что, несмотря на это, эпидемии в стране не случится.