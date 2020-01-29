Эксперт Минздрава рассказал, когда коронавирус может появиться в России

Posted 29 января 2020, 14:39
Published 29 января 2020, 14:39
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Эксперт оценил риск проникновения вируса в страну как «высокий» вследствие того, что заболевание может передаваться воздушно-капельным путём и уже регистрировалось в приграничных провинциях КНР.
Риск появления коронавируса в России подтвердил РБК и заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. Вместе с тем, в разговоре с журналистами эксперт пояснил, что, несмотря на это, эпидемии в стране не случится.
«Риск распространения крайне мал, так как коронавирус малозаразен. В России в любом случае не случится эпидемии, если вирус останется в нынешнем состоянии и не мутирует», - подчеркнул Владимир Никифоров.
В среду, 29 января, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию по заболеваемости коронавирусом. Глава государства провёл совещание по предупреждению распространения опасной инфекции в стране. Он призвал правительство, Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространения нового вируса в России.
Как сообщало «Восток-Медиа», ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова рассказала, что в Приморье с подозрением на коронавирус обследованы 24 человека, однако опасное заболевание не подтвердилось. По данным официальных источников, по состоянию на среду, 29 января, заболевших коронавирусом в Приморье нет.
Вместе с тем, в соседнем Китае опасную инфекцию подхватили уже более 4,5 тысяч человек, более ста заболевших скончались.