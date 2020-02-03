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Posted 3 февраля 2020, 06:12

Published 3 февраля 2020, 06:12

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Синоптики рассказали, ждать ли Приморью серьёзных снегопадов

3 февраля 2020, 06:12
Сюжет
Погода
Пик похолодания на этой неделе в Приморье придётся на середину семидневки, после этого начнётся постепенное потепление, сообщает «Восток-Медиа».

По информации «Примпогоды», к середине наступившей недели в Приморье ночной температурный фон упадёт до -20… -28 градусов, на севере столбики термометров вовсе рухнут до -38 градусов. Только в прибрежной зоне температура воздуха ночью будет равна -13… -19 градусам.

Днём температурный режим на большей части края будет варьироваться от -12 до -19 градусов. А в прибрежной полосе — от 6 до 11 градусов со знаком «минус».

Также синоптики сообщили, что серьёзных снегопадов первая рабочая неделя февраля не принесёт, но небольшие осадки возможны.

Со второй половины недели начнётся усиление гребня сибирского антициклона. На севере будет смещаться циклон, а на юг прекратится поступление холодного воздуха. Морозы начнут ослабевать.

В столице Дальнего Востока первую половину семидневки будет дуть сильный северный ветер, температурный фон будет равен до -15… -19 ночью, -10… -14 днём. После среды начнётся плавное потепление и ослабление ветра. Осадков не предвидится.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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