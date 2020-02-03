Синоптики рассказали, ждать ли Приморью серьёзных снегопадов

По информации «Примпогоды», к середине наступившей недели в Приморье ночной температурный фон упадёт до -20… -28 градусов, на севере столбики термометров вовсе рухнут до -38 градусов. Только в прибрежной зоне температура воздуха ночью будет равна -13… -19 градусам.