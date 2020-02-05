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Posted 5 февраля 2020, 09:36

Published 5 февраля 2020, 09:36

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Подробности ДТП с «легковушкой», самосвалом и автобусом рассказали в полиции Приморья

5 февраля 2020, 09:36
Сюжет
Происшествие
Движение на трассе в городе Артёме, где произошло ДТП с участием иномарки, рейсового автобуса и самосвала, восстановлено. В полиции Приморья рассказали подробности масштабной аварии, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, ДТП произошло в среду, 5 февраля, в районе дома № 7 по улице Крупской.

Сотрудники ГИБДД установили, что аварию спровоцировал 26-летний водитель машины Toyota Prius. Молодой человек ехал из города Артёма в поселок Заводской. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в бетонное ограждение моста. От удара «легковушку» отбросило на трассу, где в неё врезался рейсовый автобус с пассажирами. Спустя мгновение третьим участником ДТП стал самосвал САК 7995-20, за рулём которого находился 26-летний житель Черниговского района.

В результате молодой человек за рулём «Тойоты» оказался зажатым в салоне автомобиля между автобусом и большегрузом. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели сумели достать раненого мужчину из машины и передали его в руки подоспевшим медикам, которые диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвонка и забрали в больницу.

В момент аварии в рейсовом автобусе находились пять человек. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В ГИБДД сообщили, что стаж вождения владельца «Тойоты» составляет 7 лет. Только в прошлом году молодого человека девять раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что авария произошла недалеко от села Кролевцы. Ставший участником ДТП пассажирский автобус следовал по маршруту №224 (Автовокзал – поселок Заводской).

#Новости#Происшествие
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