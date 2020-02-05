Подробности ДТП с «легковушкой», самосвалом и автобусом рассказали в полиции Приморья

Сотрудники ГИБДД установили, что аварию спровоцировал 26-летний водитель машины Toyota Prius. Молодой человек ехал из города Артёма в поселок Заводской. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в бетонное ограждение моста. От удара «легковушку» отбросило на трассу, где в неё врезался рейсовый автобус с пассажирами. Спустя мгновение третьим участником ДТП стал самосвал САК 7995-20, за рулём которого находился 26-летний житель Черниговского района.