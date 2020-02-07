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Posted 7 февраля 2020, 08:57

Published 7 февраля 2020, 08:57

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Русский на примере мата: «плохой училкой» из Уссурийска заинтересовалась прокуратура

7 февраля 2020, 08:57
В Приморье инцидентом с учительницей, объяснявшей школьникам правила русского языка на примере мата, заинтересовалась прокуратура, сообщает «Восток-Медиа».

Как рассказала информагентству старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, по факту случившегося организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Также в надзорном органе намерены дать оценку организации профилактической работы в школе, где произошёл инцидент, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, скандал произошёл в одной из школ Уссурийска. На странице Марка Чернослива в социальной сети Instagram было опубликовано видео необычного урока русского языка. Запись, судя по всему, сделал один из учеников. На ней видно, что педагог объясняет правила «великого и могучего» на примере нецензурной лексики.

Пост расколол приморскую общественность на два лагеря. Одни пользователи негодуют и требуют немедленно уволить учительницу. Другие предположили, что кто-то из учеников неправильно произнёс матерное слово в классе в присутствии педагога, а женщина, решив проучить школьников, немного увлеклась.

На настоящий момент учитель продолжает работать в школе. В отношении педагога организована проверка и со стороны администрации Уссурийского городского округа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ещё один скандал произошёл в одной из школ города Артёма. Так, в социальных сетях появилась информация, что в образовательном учреждении городского округа предлагается установить индивидуальные кабинки для детей начальных классов, за которые будут платить родители школьников.

#Новости#Общество
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