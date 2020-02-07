Русский на примере мата: «плохой училкой» из Уссурийска заинтересовалась прокуратура

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ещё один скандал произошёл в одной из школ города Артёма. Так, в социальных сетях появилась информация, что в образовательном учреждении городского округа предлагается установить индивидуальные кабинки для детей начальных классов, за которые будут платить родители школьников.