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Posted 11 февраля 2020, 12:50

Published 11 февраля 2020, 12:50

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Названа предположительная дата голосования по поправкам в Конституцию

11 февраля 2020, 12:50
По данным РБК, голосование о поправках в Конституцию РФ могут назначить на будний день, который специально для этого сделают выходным.

Телеграм-канал “Мейстер” сообщает, что таким образом правительство хочет увеличить процент явки, так как, по обыкновению, все выходные у граждан распланированы и до посещения избирательного участка дело не доходит.

Тем более, выходные в апреле не очень то и подходят для политических дел. Так, 12 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье, а 19 апреля - Пасху.

Поэтому, вероятнее всего, это будет среда 22 апреля. В этот день отмечается день рождения Ленина, а также международный день Земли. Это не самые масштабные праздники.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что окончательного решения еще нет.

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