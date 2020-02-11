Названа предположительная дата голосования по поправкам в Конституцию

Posted 11 февраля 2020, 12:50
Published 11 февраля 2020, 12:50
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Телеграм-канал “Мейстер” сообщает, что таким образом правительство хочет увеличить процент явки, так как, по обыкновению, все выходные у граждан распланированы и до посещения избирательного участка дело не доходит.
Тем более, выходные в апреле не очень то и подходят для политических дел. Так, 12 апреля верующие празднуют Вербное воскресенье, а 19 апреля - Пасху.
Поэтому, вероятнее всего, это будет среда 22 апреля. В этот день отмечается день рождения Ленина, а также международный день Земли. Это не самые масштабные праздники.
Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что окончательного решения еще нет.