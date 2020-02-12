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Posted 12 февраля 2020, 04:23

Published 12 февраля 2020, 04:23

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

В ГИБДД Приморья раскрыли подробности аварии с разбитым Lexus

12 февраля 2020, 04:23
Сюжет
Происшествие
Водитель на «Лексусе», который попал в ДТП, ехал из Хабаровска во Владивосток. В машине находились два человека. Один из них погиб, второго доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, авария произошла на объездной трассе в Уссурийском городском округе. Водитель Lexus превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина намоталась на столб.

По данному факту продолжают проверку сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Они предупредили других приморских водителей о соблюдении скоростного режима. Особенно, когда на дороге образовался гололёд.

Ранее агентство писало об этой аварии. Кадры с места событий распространили пользователи в социальных сетях. Судя по ним, автомобиль восстановлению, скорее всего, не подлежит. После аварии Lexus раскололо на две части.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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