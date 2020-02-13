Расходы на услуги ЖКХ продолжают «бить» по карманам хабаровчан

По всему видно, что за последнее время власти региона утратили контроль над ростом цен в ЖКХ. Напомним, что по итогам позапрошлого года, Хабаровский край оказался в верхней части рейтинга регионов с наиболее высокими платежами на душу населения. На коммунальные услуги жители тратят больше 10% — около 6086 рублей в месяц (около 73 тысяч в год), и это в то время как в соседнем Приморском крае эта цифра была 5246 рублей, в Амурской области и вовсе 4586 рублей.