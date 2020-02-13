Расходы на услуги ЖКХ продолжают «бить» по карманам хабаровчан

Posted 13 февраля 2020, 01:22
Published 13 февраля 2020, 01:22
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Люди с опаской ждут очередных квитанций, подсчитывают финансовые траты, а кто-то и вовсе не может выбраться из «коммунальной кабалы». Подробности в материале…
По всему видно, что за последнее время власти региона утратили контроль над ростом цен в ЖКХ. Напомним, что по итогам позапрошлого года, Хабаровский край оказался в верхней части рейтинга регионов с наиболее высокими платежами на душу населения. На коммунальные услуги жители тратят больше 10% — около 6086 рублей в месяц (около 73 тысяч в год), и это в то время как в соседнем Приморском крае эта цифра была 5246 рублей, в Амурской области и вовсе 4586 рублей.
Итоги 2019 года экспертам только предстоит подвести, но уже сейчас очевидно, что подняться выше в рейтинге Хабаровскому краю не удастся. Instagram губернатора пестрит жалобами на то, что население не «вывозит» огромные траты на «коммуналку». В среднем в зимние месяцы из семейного бюджета на оплату квитанций уходит от 7 до 13 тысяч рублей.
«Я в Комсомольске. За мои 76 квадратов отопление 4600, горячая вода на 4 человека почти 1000, содержание жилья 1600, хвс 1300, ну и около 700-800 свет, и 400 капремонт. Ну вот и получается 9700», — подсчитывают расходы жители края.
За последние 5 лет рост тарифов ЖКХ в Хабаровском крае составил 28,9%. Больше всего достаётся «северу» края. Если в прошлом году в центральной части края тарифы выросли на 4,1%, то в северных районах рост составил 7%. Очередной неприятный сюрприз ждёт жителей региона летом. Губернатор утвердил документ, регулирующий тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году — с 1 июля цены увеличатся ещё на 4%. Помимо повышения стоимости самих коммунальных платежей с людей начали взымать комиссию при оплате горячей воды и электроэнергии.
«Господи Боже, а что же жителям города Хабаровска делать с оплатой за ЖКХ? За два каких-то года это стал ипотечный платёж за своё же жильё. Квитанция за декабрь просто заставила поседеть, а то ли ещё будет», — делятся своими переживаниями хабаровчане.
В регионах, где власти не только обещают, но и ведут планомерную работу по сдерживанию тарифов, население видит реальный результат. Так, в 2019 году Камчатский край смог на региональном уровне добиться снижения общей платы за коммунальные услуги для жителей на 6,5%. А в первом полугодии этого года за счет снижения тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в некоторых населённых пунктах Камчатки властям удастся снизить размер платы от 0,4 до 8,9%.
Населению Хабаровского края на этом фоне остаётся только уповать на то, что и у местных властей дело дойдёт до защиты их интересов. С 1 января этого года по решению краевого правительства в регионе введён повышенный тариф минимального взноса на капитальный ремонт. Теперь собственники платят до 8,08 рублей за квадратный метр помещения. При этом в некоторых регионах страны размер платы за капитальный ремонт остался неименным.
«Сергей Иванович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, до коли нас будут душить коммуналками здесь? Опять квитанции выросли, и не на сотню или две, на тысячу, а то и более <…> Такое впечатление, что с искусственным поднятием цен на квартиры, причём на старьё всякое и такой коммуналкой, всё делается для нашего скорейшего исчезновения с этой земли», — обратились к губернатору в Instagram житель края.
Отметим, что на конец 2019 года сумма долга хабаровчан только перед Дальневосточной энергетической компанией составляла 195,6 млн рублей. Из-за постоянно растущих тарифов на газ, капитальный ремонт и электричество 6934 человек числятся должниками, для них ограничено право выезда за пределы РФ, судебными приставами наложено 570 арестов на имущество. У 9000 граждан из зарплат и пенсий удерживается до 50% поступлений в счёт погашения задолженности за тепловую и электрическую энергию.