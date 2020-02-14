Энергетики готовят энергообъекты для интегрированной развлекательной зоны «Приморье»

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» в будущем современный развлекательный курорт мирового класса. Самый масштабный туристический проект Дальнего Востока России, который включит в себя 12 отелей разной звёздности, казино, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие развлекательные объекты.