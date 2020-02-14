Замминистра ЖКХ Забайкальского края задержали по подозрению во взятке

Спустя сутки пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю дала официальный комментарий о причинах задержания чиновника краевого правительства. В сообщении говорится не о денежных знаках, а о работах, которые безвозмездно выполнил некий индивидуальный предприниматель во дворе частного дома Кузнецова в 2016 году. Стоимость этих работ следствие оценивает в 2 миллиона рублей, а выгодой предпринимателя называет «оказание ему общего покровительства» тогдашним главой администрации.