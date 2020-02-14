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Posted 14 февраля 2020, 03:35

Published 14 февраля 2020, 03:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Коррупция

Замминистра ЖКХ Забайкальского края задержали по подозрению во взятке

14 февраля 2020, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi. Коррупция
Сюжет
Коррупция
Замминистра ЖКХ Забайкальского края Олега Кузнецова 12 февраля задержали по делу, относящемуся к периоду его работы на посту главы администрации Читы, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на ИА «Чита.Ру».

Спустя сутки пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю дала официальный комментарий о причинах задержания чиновника краевого правительства. В сообщении говорится не о денежных знаках, а о работах, которые безвозмездно выполнил некий индивидуальный предприниматель во дворе частного дома Кузнецова в 2016 году. Стоимость этих работ следствие оценивает в 2 миллиона рублей, а выгодой предпринимателя называет «оказание ему общего покровительства» тогдашним главой администрации.

Утром 13 февраля следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Кузнецов задержан на 48 часов, но против него уже возбудили уголовное дело. Материалы для него представили сотрудники прокуратуры Забайкальского края и оперативные сотрудники ФСБ.

Олег Кузнецов возглавлял читинскую администрацию с ноября 2016 года до середины мая 2019 года. В июле он стал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края.

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#Новости#Общество#Забайкальский край#Коррупция
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