Фиалки, пчёлы, мотоцикл

Письма и посылки, которые пересылает «Почта России» удивляют не только габаритами. Многим запомнилось, как в фильме «Наша Russia: Яйца судьбы» главные герои, таджикские гастарбайтеры, прибывали в столицу в посылочном ящике. Так они решили сэкономить на билетах. К счастью, такое случается только в кино, а живой человек может влезть в почтовую коробку лишь ради розыгрыша. Скажем, именно так, под видом телевизора, появился в жизни знаменитой Алисы Селезневой – «в миру» актрисы Натальи Гусевой, ее будущий муж. Но с «живыми» посылками почтальоны сталкиваются часто. Это могут быть растения, например, одна из пострадавших в бесланском теракте, продает фиалки, которые выращивает, именно по почте. Другие отправители «упаковывают» в посылки насекомых.