vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2020, 08:49

Published 17 февраля 2020, 08:49

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Скамейка

Губернатор Забайкалья Александр Осипов: «Мы делаем что-то застарелое, архаичное»

17 февраля 2020, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. Скамейка
Сюжет
Благоустройство
Проекты по формированию комфортной городской среды стали предметом правительственного совещания в Чите — и сразу же подверглись критике руководства Забайкальского края, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Чита.ру».

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в ходе оперативного совещания заявил, что большинство проектов программы создания комфортной городской среды отстают от современности на 20 лет. «Качество проектов по комфортной городской среде с архитектурной, градостроительной и художественной с точки зрения у многих районов и даже у Читы оставляет желать лучшего. То, что мы делаем, было 20 лет назад. В других регионах страны смотрят на 5 лет вперёд по организации общественных территорий. Мы делаем что-то очень застарелое, архаичное», — сказал Осипов.

Министр ЖКХ Евгения Батуева согласилась с главой региона, отметив, что большинство проектов означают лишь установку детских площадок, лавочек и урн на территории. Она предложила создать для дальнейшей работы над проектами центр компетенции, в который будут входить лучшие практики-дизайнеры. Однако губернатор эту идею не поддержал, порекомендовав вместо создания очередного центра просто составить каталог лучших проектов и перечень проектных организаций, которые могли бы их осуществить. Также Осипов выдвинул предложение свозить глав муниципалитетов Забайкалья в регионы, показывающие хорошие результаты по формированию городской среды, — например, в Новосибирскую область или в Татарстан.

На днях был обнародован рейтинг российских регионов с точки зрения комфортности жизни в них — такие исследования провело РИА «Новости». В этом рейтинге, охватывающем период 2019 года, Забайкалье стоит на 82 месте из 85. Отрицательное лидерство региону обеспечивает нерешённая проблема грязного воздуха, слабая транспортная доступность, низкие доходы населения и другие факторы.

Материалы по теме
Власти Забайкалья не могут найти мест под новые школы и детсадыЗабайкалье и ЕАО оказались на предпоследних местах в стране по качеству жизни
#Новости#Благоустройство#Городская среда#Забайкальский край#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика