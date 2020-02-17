Губернатор Забайкалья Александр Осипов: «Мы делаем что-то застарелое, архаичное»

Posted 17 февраля 2020, 08:49
Published 17 февраля 2020, 08:49
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Губернатор Забайкалья Александр Осипов в ходе оперативного совещания заявил, что большинство проектов программы создания комфортной городской среды отстают от современности на 20 лет. «Качество проектов по комфортной городской среде с архитектурной, градостроительной и художественной с точки зрения у многих районов и даже у Читы оставляет желать лучшего. То, что мы делаем, было 20 лет назад. В других регионах страны смотрят на 5 лет вперёд по организации общественных территорий. Мы делаем что-то очень застарелое, архаичное», — сказал Осипов.
Министр ЖКХ Евгения Батуева согласилась с главой региона, отметив, что большинство проектов означают лишь установку детских площадок, лавочек и урн на территории. Она предложила создать для дальнейшей работы над проектами центр компетенции, в который будут входить лучшие практики-дизайнеры. Однако губернатор эту идею не поддержал, порекомендовав вместо создания очередного центра просто составить каталог лучших проектов и перечень проектных организаций, которые могли бы их осуществить. Также Осипов выдвинул предложение свозить глав муниципалитетов Забайкалья в регионы, показывающие хорошие результаты по формированию городской среды, — например, в Новосибирскую область или в Татарстан.
На днях был обнародован рейтинг российских регионов с точки зрения комфортности жизни в них — такие исследования провело РИА «Новости». В этом рейтинге, охватывающем период 2019 года, Забайкалье стоит на 82 месте из 85. Отрицательное лидерство региону обеспечивает нерешённая проблема грязного воздуха, слабая транспортная доступность, низкие доходы населения и другие факторы.