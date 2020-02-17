Губернатор Забайкалья Александр Осипов: «Мы делаем что-то застарелое, архаичное»

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в ходе оперативного совещания заявил, что большинство проектов программы создания комфортной городской среды отстают от современности на 20 лет. «Качество проектов по комфортной городской среде с архитектурной, градостроительной и художественной с точки зрения у многих районов и даже у Читы оставляет желать лучшего. То, что мы делаем, было 20 лет назад. В других регионах страны смотрят на 5 лет вперёд по организации общественных территорий. Мы делаем что-то очень застарелое, архаичное», — сказал Осипов.