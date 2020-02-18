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Posted 18 февраля 2020, 13:10

Published 18 февраля 2020, 13:10

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Все на диктант: бесплатные курсы по русскому языку стартуют в Приморье

18 февраля 2020, 13:10
В Приморье началась подготовка к «Тотальному диктанту»: подготовиться к мероприятию, проверить и усовершенствовать свои знания все желающие смогут на бесплатных курсах по русскому языку.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства Приморского края, занятия проведут опытные преподаватели-филологи. Они напомнят приморцам правила орфографии и пунктуации, разберут наиболее распространённые грамматические и лексические ошибки. Все желающие напишут мини-диктанты по текстам автора «Тотального диктанта» 2020 года Андрея Геласимова. Уроки будут проходить в приморских вузах. Так, 22 февраля занятия начнутся на площадке Дальневосточного федерального университета, они будут проходить каждую субботу на территории кампуса, в научной библиотеке и читальном зале естественных и технических наук с 13.30 до 15.00 часов. Во ВГУЭС курсы стартуют 28 февраля и будут проходить каждую пятницу по адресу: улица Гоголя 41, аудитория 1333 с 18.30 до 20.00 часов. С собой необходимо взять паспорт.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, в 2020 году Приморье уже в девятый раз присоединится к «Тотальному диктанту» - мероприятие состоится 4 апреля и пройдёт в сотнях городов по всему миру.

Как сообщало "Восток-Медиа", ранее на "Тотальном диктанте" свою грамотность проверили приморцы, представители власти и бизнеса, консулы и даже подопечные океанариума – дельфины.

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