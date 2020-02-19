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Posted 19 февраля 2020, 09:18

Published 19 февраля 2020, 09:18

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

90-е возвращаются? Юные гопники обобрали ребёнка в Приморье

19 февраля 2020, 09:18
В Уссурийске двое парней стали фигурантами уголовного дела – молодые люди напали на ребёнка. Угрожая мальчику пневматическим пистолетом, парни отняли у него деньги. Теперь они обвиняются в разбое и могут надолго отправиться за решётку.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось 9 ноября прошлого года. Двое 18-летних парней сидели в одном из кафе в городе Уссурийска, когда заметили мальчика, который расплачивался крупной купюрой. Юные отморозки проследили за ребёнком, а затем напали на него прямо на остановке общественного транспорта «Спортивная». Угрожая подростку пневматическим пистолетом, гопники отняли у него 4 900 рублей.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). В настоящее время расследование завершено, в ближайшее время юные приморцы предстанут перед судом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье перед судом предстанет 18-летний юноша: молодой человек обвиняется в том, что вымогал деньги у 15-летнего подростка. Он бил мальчика по затылку и спине и требовал у него 80 тысяч рублей. Происшествие также случилось в Уссурийске осенью прошлого года в одном из общежитий города.

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