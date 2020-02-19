90-е возвращаются? Юные гопники обобрали ребёнка в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье перед судом предстанет 18-летний юноша: молодой человек обвиняется в том, что вымогал деньги у 15-летнего подростка. Он бил мальчика по затылку и спине и требовал у него 80 тысяч рублей. Происшествие также случилось в Уссурийске осенью прошлого года в одном из общежитий города.