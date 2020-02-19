Кто возглавит Артём после ухода Александра Авдеева?

Для Квона Артём — не чуждая территория. Четыре года (с 2008 по 2012) Вячеслав Васильевич был депутатом Думы Артёма шестого созыва, а в 2012 году стал председателем Думы седьмого созыва. В Спасск-Дальний Квон перебрался в 2016 году.