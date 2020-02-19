Кто возглавит Артём после ухода Александра Авдеева?

Posted 19 февраля 2020, 14:12
Published 19 февраля 2020, 14:12
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В четверг, 19 февраля, после двухдневной работы губернатора Приморья Олега Кожемяко в Артёмовском городском округе Авдеев заявил об уходе с поста мэра. Кто же сядет в освободившееся кресло? По информации телеграм-канала «Эксперты Приморского края», сменщиком Авдеева с большой вероятностью может стать Вячеслав Квон, с 2016 года работающий главой города Спасск-Дальний.
Для Квона Артём — не чуждая территория. Четыре года (с 2008 по 2012) Вячеслав Васильевич был депутатом Думы Артёма шестого созыва, а в 2012 году стал председателем Думы седьмого созыва. В Спасск-Дальний Квон перебрался в 2016 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что заявление об уходе Александра Авдеева, решившего досрочно оставить кресло мэра, местные депутаты рассмотрят в четверг, 20 февраля.