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Posted 19 февраля 2020, 14:12

Published 19 февраля 2020, 14:12

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Кто возглавит Артём после ухода Александра Авдеева?

19 февраля 2020, 14:12
Сюжет
Политик
Александра Авдеева, досрочно сложившего полномочия главы Артёмовского городского округа, по информации телеграм-канала «Эксперты Приморского края», может сменить бывший председатель Думы города Вячеслав Квон. Сейчас он пока ещё является главой Спасска-Дальнего.

В четверг, 19 февраля, после двухдневной работы губернатора Приморья Олега Кожемяко в Артёмовском городском округе Авдеев заявил об уходе с поста мэра. Кто же сядет в освободившееся кресло? По информации телеграм-канала «Эксперты Приморского края», сменщиком Авдеева с большой вероятностью может стать Вячеслав Квон, с 2016 года работающий главой города Спасск-Дальний.

Для Квона Артём — не чуждая территория. Четыре года (с 2008 по 2012) Вячеслав Васильевич был депутатом Думы Артёма шестого созыва, а в 2012 году стал председателем Думы седьмого созыва. В Спасск-Дальний Квон перебрался в 2016 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что заявление об уходе Александра Авдеева, решившего досрочно оставить кресло мэра, местные депутаты рассмотрят в четверг, 20 февраля.

#Новости#Артём#Власть#Политик
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