Закон о квотах рабочих мест для осуждённых не прошёл в парламенте Забайкалья

Выступая перед депутатами краевого парламента, прокурор Забайкалья Василий Войкин приводил разные доводы в пользу нового законопроекта: он напомнил, что осуждённых не предлагается устраивать на высокие должности, им подходит любой труд, который даст возможность зарабатывать, а многим – платить алименты на детей. Квоту предлагалось устанавливать в зависимости от численности работников на каждом отдельном предприятии: для предприятий, где трудятся от 30 до 100 человек это было бы одно рабочее место, при численности от 100 до 200 — два рабочих места, свыше 200 — три места, предназначенных для осуждённых. Однако депутаты приняли во внимание позицию читинских бизнесменов, накануне озвученную уполномоченным по правам предпринимателей Забайкалья Викторией Бессоновой: проблемные сотрудники никому не нужны, и компании не готовы исполнять реабилитационно-воспитательную роль для таких граждан. К тому же бизнес уже несёт обязательства по квотированию мест для несовершеннолетних и инвалидов.