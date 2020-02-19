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Posted 19 февраля 2020, 05:00

Published 19 февраля 2020, 05:00

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Тематическое фото

Закон о квотах рабочих мест для осуждённых не прошёл в парламенте Забайкалья

19 февраля 2020, 05:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Трудоустройство
Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края отклонили законопроект о квотировании рабочих мест для осуждённых к исправительным работам. Заседание состоялось сегодня, 19 февраля.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало со ссылкой на «Чита.ру», что в Забайкалье остро стоит проблема трудоустройства осуждённых, которых не лишили свободы, но приговорили к исправительным работам. От 5 до 20 % заработка такой категории сотрудников в обязательном порядке перечисляется государству.

Выступая перед депутатами краевого парламента, прокурор Забайкалья Василий Войкин приводил разные доводы в пользу нового законопроекта: он напомнил, что осуждённых не предлагается устраивать на высокие должности, им подходит любой труд, который даст возможность зарабатывать, а многим – платить алименты на детей. Квоту предлагалось устанавливать в зависимости от численности работников на каждом отдельном предприятии: для предприятий, где трудятся от 30 до 100 человек это было бы одно рабочее место, при численности от 100 до 200 — два рабочих места, свыше 200 — три места, предназначенных для осуждённых. Однако депутаты приняли во внимание позицию читинских бизнесменов, накануне озвученную уполномоченным по правам предпринимателей Забайкалья Викторией Бессоновой: проблемные сотрудники никому не нужны, и компании не готовы исполнять реабилитационно-воспитательную роль для таких граждан. К тому же бизнес уже несёт обязательства по квотированию мест для несовершеннолетних и инвалидов.

Законопроект о гарантированной помощи осуждённым в трудоустройстве депутаты Забайкалья рассматривают, начиная с 2017 года. Прокуратура внесла его на рассмотрение комитета по социальной политике регионального Законодательного собрания 6 февраля. В первом чтении проект прошёл, но после того как своё слово сказали бизнесмены, инициатива была отклонена. Предприниматели предложили разработчикам закона сначала подумать о стимулирующих и компенсационных механизмах для мотивации работодателей, которым хотят вменить в обязанность принять неблагонадёжных сотрудников.

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#Новости#Общество#Трудоустройство#Законы / Законопроекты#Забайкальский край#Квота
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