Закон о квотах рабочих мест для осуждённых не прошёл в парламенте Забайкалья

Posted 19 февраля 2020, 05:00
Published 19 февраля 2020, 05:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Ранее «Восток-Медиа» сообщало со ссылкой на «Чита.ру», что в Забайкалье остро стоит проблема трудоустройства осуждённых, которых не лишили свободы, но приговорили к исправительным работам. От 5 до 20 % заработка такой категории сотрудников в обязательном порядке перечисляется государству.
Выступая перед депутатами краевого парламента, прокурор Забайкалья Василий Войкин приводил разные доводы в пользу нового законопроекта: он напомнил, что осуждённых не предлагается устраивать на высокие должности, им подходит любой труд, который даст возможность зарабатывать, а многим – платить алименты на детей. Квоту предлагалось устанавливать в зависимости от численности работников на каждом отдельном предприятии: для предприятий, где трудятся от 30 до 100 человек это было бы одно рабочее место, при численности от 100 до 200 — два рабочих места, свыше 200 — три места, предназначенных для осуждённых. Однако депутаты приняли во внимание позицию читинских бизнесменов, накануне озвученную уполномоченным по правам предпринимателей Забайкалья Викторией Бессоновой: проблемные сотрудники никому не нужны, и компании не готовы исполнять реабилитационно-воспитательную роль для таких граждан. К тому же бизнес уже несёт обязательства по квотированию мест для несовершеннолетних и инвалидов.
Законопроект о гарантированной помощи осуждённым в трудоустройстве депутаты Забайкалья рассматривают, начиная с 2017 года. Прокуратура внесла его на рассмотрение комитета по социальной политике регионального Законодательного собрания 6 февраля. В первом чтении проект прошёл, но после того как своё слово сказали бизнесмены, инициатива была отклонена. Предприниматели предложили разработчикам закона сначала подумать о стимулирующих и компенсационных механизмах для мотивации работодателей, которым хотят вменить в обязанность принять неблагонадёжных сотрудников.