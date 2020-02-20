Очень сильный снег: МЧС передало приморцам экстренное предупреждение

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, осадки начнутся 22 февраля. Ночью и днём в субботу на большей территории края синоптики обещают умеренный, местами сильный снег от 6 до 16 мм за 12 часов и менее, на юге и побережье края ожидается снег с дождём с количеством от 15 до 35 мм.