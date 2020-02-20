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Posted 20 февраля 2020, 11:28

Published 20 февраля 2020, 11:28

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Очень сильный снег: МЧС передало приморцам экстренное предупреждение

20 февраля 2020, 11:28
Очень сильный снег, снег с дождём и штормовой ветер обрушатся на Приморье на предстоящих выходных. МЧС передаёт экстренное предупреждение.

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, осадки начнутся 22 февраля. Ночью и днём в субботу на большей территории края синоптики обещают умеренный, местами сильный снег от 6 до 16 мм за 12 часов и менее, на юге и побережье края ожидается снег с дождём с количеством от 15 до 35 мм.

Серьёзная ситуация ожидается на востоке Приморья. Здесь днём 22 и ночью 23 февраля пройдёт очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее.

Спасатели предупреждают, что непогода станет причиной гололёда на дорогах края. Кроме того, осадки будут сопровождаться сильным ветром: на побережье порывы могут достигнуть 25 метров в секунду.

В связи со стихией на территории края возможно увеличение числа ДТП, нарушение электроснабжения, повышен риск травматизма.

Спасатели просят жителей и гостей края по возможности воздержаться от поездок, не подвергать себя и своих близких опасности, а в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по телефону 112.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье передано штормовое предупреждение.

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