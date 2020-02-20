Только для одиночек: названы самые густонаселённые мужчинами районы Приморья

По данным Приморкстата, в регионе есть четыре района, где представителей сильного пола больше, чем девушек. Разрыв не такой уж и большой, но он всё же существует. За «женихами» в случае, если кому-то, возможно, очень нужно стоит ехать в Пограничный район. Там доля мужчин составляет 56,4 процента, в Партизанский район (54,5 процента). В Хасанском районе мужчин около 54,4 процента, а вот в Яковлевском — 53,3 процента.