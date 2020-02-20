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Posted 20 февраля 2020, 08:03

Published 20 февраля 2020, 08:03

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Только для одиночек: названы самые густонаселённые мужчинами районы Приморья

20 февраля 2020, 08:03
До сих пор в России, а в Приморском крае, в частности, сохраняется так называемое правило — женщин больше, чем мужчин. Однако в последние годы наметилась положительная тенденция к сокращению разрыва. И не во всех муниципалитетах края мужчин меньше, чем женщин.

По данным Приморкстата, в регионе есть четыре района, где представителей сильного пола больше, чем девушек. Разрыв не такой уж и большой, но он всё же существует. За «женихами» в случае, если кому-то, возможно, очень нужно стоит ехать в Пограничный район. Там доля мужчин составляет 56,4 процента, в Партизанский район (54,5 процента). В Хасанском районе мужчин около 54,4 процента, а вот в Яковлевском — 53,3 процента.

Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 40 лет. Поэтому специалисты рекомендуют сильной половине населения всё же позаботиться о своём здоровье. И задуматься об образе жизни. В среднем, продолжительность жизни мужчин в регионе составляет около 65 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье, 23 февраля, во Владивостоке отметят День защитника Отечества. В центральной площади краевого центра состоится праздничная программа. Жители и гости приморской столицы смогут приобрести военную форму.

#Новости#Общество#Владивосток
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