Только для одиночек: названы самые густонаселённые мужчинами районы Приморья

Posted 20 февраля 2020, 08:03
Published 20 февраля 2020, 08:03
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По данным Приморкстата, в регионе есть четыре района, где представителей сильного пола больше, чем девушек. Разрыв не такой уж и большой, но он всё же существует. За «женихами» в случае, если кому-то, возможно, очень нужно стоит ехать в Пограничный район. Там доля мужчин составляет 56,4 процента, в Партизанский район (54,5 процента). В Хасанском районе мужчин около 54,4 процента, а вот в Яковлевском — 53,3 процента.
Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 40 лет. Поэтому специалисты рекомендуют сильной половине населения всё же позаботиться о своём здоровье. И задуматься об образе жизни. В среднем, продолжительность жизни мужчин в регионе составляет около 65 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье, 23 февраля, во Владивостоке отметят День защитника Отечества. В центральной площади краевого центра состоится праздничная программа. Жители и гости приморской столицы смогут приобрести военную форму.