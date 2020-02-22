«Там просто автомобильное месиво»: серьёзное ДТП случилось во Владивостоке

Posted 22 февраля 2020, 14:47
Published 22 февраля 2020, 14:47
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» очевидцы происшествия, около полуночи движение по мосту со Второй Речки в сторону Магнитогорской было перекрыто из-за масштабного дорожно-транспортного происшествия с участием такси и как минимум ещё одной легковой машины.
На место случившегося прибыло несколько автомобилей ДПС, две машины реанимации. Как видно по фотографиям с места событий, один из участников аварии в результате столкновения буквально вылетел с трассы, зацепившись за леерное ограждение, у такси – автомобиля марки «Тойота Приус» – серьёзно повреждён капот.
«Мы ехали со Второй Речки в сторону Зари, но около моста нас развернули сотрудники ГИБДД из-за случившейся аварии. По всей вероятности, произошло что-то очень серьёзное, там настоящее автомобильное месиво: мы видели около семи полицейских машин, две кареты скорой помощи. В настоящее время мост перекрыт, проехать можно только под ним. Возле моста уже образовалась пробка», - рассказали «Восток-Медиа» очевидцы.
В настоящее время подробности происшествия и его причины выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке грузовик и седан не поделили дорогу в районе бухты Шамора. В результате ДТП пострадали четыре человека. Им всем потребовалась медицинская помощь.