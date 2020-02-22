«Там просто автомобильное месиво»: серьёзное ДТП случилось во Владивостоке

«Мы ехали со Второй Речки в сторону Зари, но около моста нас развернули сотрудники ГИБДД из-за случившейся аварии. По всей вероятности, произошло что-то очень серьёзное, там настоящее автомобильное месиво: мы видели около семи полицейских машин, две кареты скорой помощи. В настоящее время мост перекрыт, проехать можно только под ним. Возле моста уже образовалась пробка», - рассказали «Восток-Медиа» очевидцы.