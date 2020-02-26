Главная улица Владивостока станет пешеходной 9 мая

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации столицы Приморья, салют начнётся 9 мая в 22 часа по местному времени. Залпы прогремят в девяти точках: на центральной площади города, видовой площадке на улице Добровольского, 13 (район бухты Тихой), возле кинотеатра «Нептун» на улице Русской (Вторая Речка), около дома № 26 по улице Олега Кошевого (Первомайский район), а также в поселках Подножье, Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5) и на острове Попова (ул. Бассейновая, 14). Ещё одной площадкой для запуска салюта станет баржа в Амурском заливе.