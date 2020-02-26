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Posted 26 февраля 2020, 10:27

Published 26 февраля 2020, 10:27

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

фейерверк

Главная улица Владивостока станет пешеходной 9 мая

26 февраля 2020, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. фейерверк
В 2020 году праздничный салют в честь Дня Победы прогремит сразу с девяти площадок во Владивостоке.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации столицы Приморья, салют начнётся 9 мая в 22 часа по местному времени. Залпы прогремят в девяти точках: на центральной площади города, видовой площадке на улице Добровольского, 13 (район бухты Тихой), возле кинотеатра «Нептун» на улице Русской (Вторая Речка), около дома № 26 по улице Олега Кошевого (Первомайский район), а также в поселках Подножье, Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5) и на острове Попова (ул. Бассейновая, 14). Ещё одной площадкой для запуска салюта станет баржа в Амурском заливе.

Днём 9 мая в дальневосточной столице пройдут мероприятия, посвящённые Дню Победы. Так, по традиции во Владивостоке пройдёт парад, который завершится шествием Бессмертного полка, состоится выставка военной техники и праздничный концерт. Кроме того, в скверах и на набережных города также пройдут праздничные мероприятия – здесь будут работать тематические площадки. До 17 часов главная улица Владивостока, Светланская, станет пешеходной: движение транспорта будет ограничено от пересечения с улицей Алеутской до остановки «ДВГТУ».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в мае жителей нашей страны ждут продолжительные выходные: отдохнуть от трудовых будней можно будет с 1 по 5 число и с 9 по 11.

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