Самый лёгкий способ заработать: приморец стал обладателем «волшебного» пин-кода

Posted 26 февраля 2020, 03:48
Published 26 февраля 2020, 03:48
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В пресс-службе УМВД России по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что в отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя села Раковка. У него похитили деньги. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.
Подозреваемый в дальнейшем был задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что получил зарплату и решил снять деньги с карты. Узнав это, пострадавший попросил сделать его то же самое, передав карту и пин-код от неё. Но задержанный никаких денег пострадавшему не передал. А потратил на личные цели.
В отношении него теперь возбуждено уголовное дело за кражу, причинённую со значительным ущербом гражданину. В случае, если вина подозреваемого будет полностью доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы Надибаидзе мужчина остановил туристку и украл у неё конверт с деньгами. Иностранная гостья обратилась в полицию. А нарушителю теперь придётся ответить за свой поступок. По данному факту также возбуждено уголовное дело.