Самый лёгкий способ заработать: приморец стал обладателем «волшебного» пин-кода

Подозреваемый в дальнейшем был задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что получил зарплату и решил снять деньги с карты. Узнав это, пострадавший попросил сделать его то же самое, передав карту и пин-код от неё. Но задержанный никаких денег пострадавшему не передал. А потратил на личные цели.