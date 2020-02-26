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Posted 26 февраля 2020, 03:48

Published 26 февраля 2020, 03:48

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

пластиковая карта

Самый лёгкий способ заработать: приморец стал обладателем «волшебного» пин-кода

26 февраля 2020, 03:48
Фото: Медиахолдинг1Mi. пластиковая карта
Сюжет
Кража
Житель села Раковка в Уссурийском городском округе отдал банковскую карту своему коллеге. И назвал пин-код. Он хотел, чтобы юноша снял с неё деньги. Однако ни того, ни другого пострадавший не получил. В итоге, мужчина обратился за помощью к полицейским.

В пресс-службе УМВД России по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что в отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя села Раковка. У него похитили деньги. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

Подозреваемый в дальнейшем был задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. Он пояснил, что получил зарплату и решил снять деньги с карты. Узнав это, пострадавший попросил сделать его то же самое, передав карту и пин-код от неё. Но задержанный никаких денег пострадавшему не передал. А потратил на личные цели.

В отношении него теперь возбуждено уголовное дело за кражу, причинённую со значительным ущербом гражданину. В случае, если вина подозреваемого будет полностью доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы Надибаидзе мужчина остановил туристку и украл у неё конверт с деньгами. Иностранная гостья обратилась в полицию. А нарушителю теперь придётся ответить за свой поступок. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

#Новости#Владивосток#Кража#Происшествие#Уссурийск
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