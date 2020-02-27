10-летняя девочка попала под поезд в Приморье

Posted 27 февраля 2020, 01:48
Published 27 февраля 2020, 01:48
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, после инцидента несовершеннолетнюю госпитализировали. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. Тем временем следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Организована процессуальная проверка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце прошлого года ученики из Арсеньева решили прогуляться по железнодорожным путям. И не заметили поезд. К счастью, нарушителей увидел машинист, который предпринял экстренное торможение. После того, как поезд продолжил движение, ребята снова вышли на рельсы. Тут их нашли транспортные полицейские. С ребятами и их родителями была проведена профилактическая беседа.