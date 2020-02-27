10-летняя девочка попала под поезд в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в конце прошлого года ученики из Арсеньева решили прогуляться по железнодорожным путям. И не заметили поезд. К счастью, нарушителей увидел машинист, который предпринял экстренное торможение. После того, как поезд продолжил движение, ребята снова вышли на рельсы. Тут их нашли транспортные полицейские. С ребятами и их родителями была проведена профилактическая беседа.