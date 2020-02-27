Лишний ноль? Зарплата уборщицы во Владивостоке поразила приморцев

Posted 27 февраля 2020, 07:00
Published 27 февраля 2020, 07:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Объявление распространили подписчики в Instagram-паблике dps_vl. Там указано, что работать уборщик будет в одном из офисов в районе остановки «Гоголя» во Владивостоке. Занятость — полный рабочий день, но по сменному графику. Заработную плату работодатель предлагает весьма привлекательную — 55 тысяч рублей в месяц.
Некоторые пользователи соцсетей, увидев объявление, были крайне возмущены. И, возможно, задумались о смене работы.
«Откуда такие цены», «Да там три футбольных поля нужно убирать, скорее всего», «Я с красным дипломом и, работая по профессии, столько не получаю», «Там и метла золотая, скорее всего», «Вот думаю: бросить работу и пойти туда», — реакция пользователей соцсетей.
Среди комментаторов нашлись те, кто в этой сумме ничего удивительного не увидел.
«А вы попробуйте взять швабру и помыть полы? Я на вас посмотрю», «Вы откуда знаете, что именно нужно будет убирать. Вот сначала узнайте условия работы, а потом возмущайтесь», «А в чём проблема? Вот вам объявление. Звоните и устраивайтесь», «У уборщиков такая и бывает зарплата. Нашли, чему удивляться», — отметили другие подписчики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что средняя зарплата жителей Владивостока равна примерно 44 тысячам рублей.