Лишний ноль? Зарплата уборщицы во Владивостоке поразила приморцев

«А вы попробуйте взять швабру и помыть полы? Я на вас посмотрю», «Вы откуда знаете, что именно нужно будет убирать. Вот сначала узнайте условия работы, а потом возмущайтесь», «А в чём проблема? Вот вам объявление. Звоните и устраивайтесь», «У уборщиков такая и бывает зарплата. Нашли, чему удивляться», — отметили другие подписчики.