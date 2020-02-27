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Posted 27 февраля 2020, 07:00

Published 27 февраля 2020, 07:00

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Лишний ноль? Зарплата уборщицы во Владивостоке поразила приморцев

Лишний ноль? Зарплата уборщицы во Владивостоке поразила приморцев

27 февраля 2020, 07:00
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Пользователи соцсетей увидели объявление, в котором говорится, что одной из компаний требуется уборщик на полный рабочий день. А вот заработная плата возмутила некоторых подписчиков. Ведь её размер больше, чем показатель среднемесячной зарплаты владивостокцев.

Объявление распространили подписчики в Instagram-паблике dps_vl. Там указано, что работать уборщик будет в одном из офисов в районе остановки «Гоголя» во Владивостоке. Занятость — полный рабочий день, но по сменному графику. Заработную плату работодатель предлагает весьма привлекательную — 55 тысяч рублей в месяц.

Некоторые пользователи соцсетей, увидев объявление, были крайне возмущены. И, возможно, задумались о смене работы.

«Откуда такие цены», «Да там три футбольных поля нужно убирать, скорее всего», «Я с красным дипломом и, работая по профессии, столько не получаю», «Там и метла золотая, скорее всего», «Вот думаю: бросить работу и пойти туда», — реакция пользователей соцсетей.

Среди комментаторов нашлись те, кто в этой сумме ничего удивительного не увидел.

«А вы попробуйте взять швабру и помыть полы? Я на вас посмотрю», «Вы откуда знаете, что именно нужно будет убирать. Вот сначала узнайте условия работы, а потом возмущайтесь», «А в чём проблема? Вот вам объявление. Звоните и устраивайтесь», «У уборщиков такая и бывает зарплата. Нашли, чему удивляться», — отметили другие подписчики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что средняя зарплата жителей Владивостока равна примерно 44 тысячам рублей.

#Новости#Общество#Владивосток#Зарплата
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