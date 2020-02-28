Детсадовцы в забайкальском посёлке Атамановка выступили против вырубки леса

Posted 28 февраля 2020, 05:45
Published 28 февраля 2020, 05:45
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как сообщает портал «Чита.ру», на днях воспитанники сада «Светлячок» под руководством воспитательницы Виктории Сутуриной записали видеоролик со стихотворением о необходимости сохранить деревья. Воспитательница рассказала, что старается прививать детям бережное отношение к природе, выводит их в лес для трудовых десантов и игр. По словам Виктории Сутуриной, ей трудно объявить детям, что любимое место их прогулок вскоре будет уничтожено.
Ещё раньше инициативные жители посёлка записывали видеообращение к губернатору, создали онлайн-петицию и обвязали зелёными лентами около полутора тысяч сосен, чтобы наглядно показать ущерб, который застройка нанесёт лесу.
Эти меры возымели действие: в начале февраля администрация посёлка временно остановила вырубку деревьев.