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Posted 28 февраля 2020, 05:45

Published 28 февраля 2020, 05:45

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Тематическое фото

Детсадовцы в забайкальском посёлке Атамановка выступили против вырубки леса

28 февраля 2020, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Лес
Жители забайкальского села Атамановка ведут борьбу за сохранение лесного массива, прилегающего к трассе на пути в Читу. Около 40 гектаров предназначено к вырубке ради жилой застройки. В экологических акциях протеста участвуют даже детсадовцы.

Как сообщает портал «Чита.ру», на днях воспитанники сада «Светлячок» под руководством воспитательницы Виктории Сутуриной записали видеоролик со стихотворением о необходимости сохранить деревья. Воспитательница рассказала, что старается прививать детям бережное отношение к природе, выводит их в лес для трудовых десантов и игр. По словам Виктории Сутуриной, ей трудно объявить детям, что любимое место их прогулок вскоре будет уничтожено.

Ещё раньше инициативные жители посёлка записывали видеообращение к губернатору, создали онлайн-петицию и обвязали зелёными лентами около полутора тысяч сосен, чтобы наглядно показать ущерб, который застройка нанесёт лесу.

Эти меры возымели действие: в начале февраля администрация посёлка временно остановила вырубку деревьев.

#Новости#Общество#Лес#Экология#Забайкальский край
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