Детсадовцы в забайкальском посёлке Атамановка выступили против вырубки леса

Как сообщает портал «Чита.ру», на днях воспитанники сада «Светлячок» под руководством воспитательницы Виктории Сутуриной записали видеоролик со стихотворением о необходимости сохранить деревья. Воспитательница рассказала, что старается прививать детям бережное отношение к природе, выводит их в лес для трудовых десантов и игр. По словам Виктории Сутуриной, ей трудно объявить детям, что любимое место их прогулок вскоре будет уничтожено.