Снег, ледяная корка и ДТП. К Приморью приближается циклон

В воскресенье, 1 марта, вихрь переместится в Тихий океан. Осадки прекратятся на какое-то время, но эта пауза будет непродолжительной. Уже к концу дня атмосферные фронты могут вызвать новую порцию снега. При этом в первый день весны на большей части края, за исключением севера, ожидаются оттепели.