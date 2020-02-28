Снег, ледяная корка и ДТП. К Приморью приближается циклон

Posted 28 февраля 2020, 04:55
Published 28 февраля 2020, 04:55
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Со стороны КНР к Приморью приближается циклон. Он вызовет снег почти по всему Приморью, на юге и востоке региона местами сильный. Завтра, 29 февраля, осадки начнут прекращаться, сохранится гололёд и снежный накат. Неблагоприятная обстановка сложится в районе перевалов. Температурный фон при этом будет слабоотрицательным, на юго-западе возможны оттепели.
В воскресенье, 1 марта, вихрь переместится в Тихий океан. Осадки прекратятся на какое-то время, но эта пауза будет непродолжительной. Уже к концу дня атмосферные фронты могут вызвать новую порцию снега. При этом в первый день весны на большей части края, за исключением севера, ожидаются оттепели.
В столице региона, говорят синоптики, с вероятностью 80 процентов сегодня вечером пойдёт снег. Предстоящей ночью он усилится, образуется снежный накат при температуре 0… -3 градуса. Завтра днём прояснит, потеплеет до 1-3 градусов со знаком «плюс». Как итог — активное таяние свежих осадков и ручьи.
1 марта во Владивостоке без существенных осадков. Из-за ночного похолодания на дорогах образуется ледяная корка.
«Но во второй половине дня потеплеет до нуля градусов, лёд снова будет таять. Из-за этого повысится риск ДПТ и травматизма. Пожалуйста, соблюдайте аккуратность на дорогах», — предупредили специалисты.