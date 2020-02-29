Более 10 малышей появились на свет в последний день зимы во Владивостоке

Сюжет Женщины

В роддомах Владивостока на свет появились малыши в последний день зимы, 29 февраля. Дата уникальная, ведь выпадает она раз в четыре года. И теперь у их родителей есть выбор: либо отмечать День рождения 28 февраля, либо первого марта.

В департаменте здравоохранения корреспонденту агентства рассказали о том, что в роддоме № 1 Владивостока в субботу, 29 февраля, на свет появилась девочка. В роддоме № 4 большое пополнение. Сразу четыре приморских женщин подарили миру малышей. Там родились два мальчика и две девочки. В роддоме краевой клинической больницы № 1 родились мальчик и девочка. Счастливым пополнением радуются сотрудники Приморского перинатального центра. Там в последний день зимы появилась на свет девочка. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в роддоме № 3 во Владивостоке на свет появились две девочки и один мальчик в субботу, 29 февраля.