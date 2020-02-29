Более 10 малышей появились на свет в последний день зимы во Владивостоке

Posted 29 февраля 2020, 07:23
Published 29 февраля 2020, 07:23
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В департаменте здравоохранения корреспонденту агентства рассказали о том, что в роддоме № 1 Владивостока в субботу, 29 февраля, на свет появилась девочка. В роддоме № 4 большое пополнение. Сразу четыре приморских женщин подарили миру малышей. Там родились два мальчика и две девочки. В роддоме краевой клинической больницы № 1 родились мальчик и девочка.
Счастливым пополнением радуются сотрудники Приморского перинатального центра. Там в последний день зимы появилась на свет девочка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в роддоме № 3 во Владивостоке на свет появились две девочки и один мальчик в субботу, 29 февраля.