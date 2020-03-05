«Шерстяные пухляши»: приморцам показали дефиле тигриной семьи

Как сообщало «Восток-Медиа», ранее в организации по изучению и сохранению полосатых хищников рассказали, что целая семья из четырёх амурских тигров вышла к автомобилю в Приморье. Любопытные и чрезвычайно упитанные молодые «котята» без страха и с явным интересом изучали машину с сидящими в ней людьми, подойдя к ней практически вплотную, а вот один из тигров, по всей вероятности, мать большого семейства, настороженно держался вдалеке.