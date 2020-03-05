«Шерстяные пухляши»: приморцам показали дефиле тигриной семьи

Posted 5 марта 2020, 09:54
Published 5 марта 2020, 09:54
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
По информации на официальной странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram, уникальные кадры получили специалисты Сихотэ-Алинского заповедника.
На видео запечатлены малыши тигрицы Миры вместе с мамой. Они неторопливо и достоинством дефилируют друг за другом по заснеженной приморской тайге.
«Малыши тигрицы Миры, похоже, растут как на дрожжах. Теперь это уже не маленькие неуклюжие котята, а уверенные в себе подростки, смело шагающие за мамой. Их размашистые неторопливые движения говорят: мы крутые, мы здесь самые главные!», - написали сотрудники центра «Амурский тигр».
Большие полосатые кошки вызвали восторг и умиление у подписчиков:
«Киски – красавцы!», «Шерстяные пухляши!», «Даже не верится, что есть в заповедниках такие звери!», «Хорошо мама кормит – упитанные», «Взгляд не отвести!» - восхищаются пользователи социальной сети.
Как сообщало «Восток-Медиа», ранее в организации по изучению и сохранению полосатых хищников рассказали, что целая семья из четырёх амурских тигров вышла к автомобилю в Приморье. Любопытные и чрезвычайно упитанные молодые «котята» без страха и с явным интересом изучали машину с сидящими в ней людьми, подойдя к ней практически вплотную, а вот один из тигров, по всей вероятности, мать большого семейства, настороженно держался вдалеке.