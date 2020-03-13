Дмитрий Гусев: Дальнему Востоку нужна новая программа развития топливного комплекса

Поговорили. По словам Сергея, владельца небольшой владивостокской топливной компании, которая специализируется на поставках дизельного топлива и отопительного керосина для бойлеров, которых много в Приморье, он вообще заказывает нефтепродукты с Поволжья. Несколько цистерн по железной дороге могут прийти за пару недель, а могут и за два месяца. Хочешь быстрее — нужно «стимулировать» железнодорожников. Сергей и хозяин, и даже водитель бензовоза. Еще несколько лет назад у него был небольшой штат сотрудников, но он был вынужден почти всех сократить. По его словам, «бизнес сжимается, а накладные расходы растут». Рост стоимости топлива сокращает число его потребителей. Проверяющие инстанции придираются ко всему. Даже автомобильная инспекция имеет свой доход с процесса регистрации и с техосмотра топливозаправщика, который проходит два раза в год.