За неделю вирусные инфекции уложили на больничную койку более 400 приморцев

Вместе с тем, как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого минздрава, вирусы понемногу отступают: так, в настоящее время заболеваемость ОРВИ уже зафиксирована ниже уровня эпидемического порога. Но это не значит, что опасность миновала: специалисты продолжают регистрировать на территории края три штамма гриппа. Наиболее распространён грипп В, также приморцев атакуют «свиной» грипп H1N1-2009 и так называемый «гонгконский» H3N2.