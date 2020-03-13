За неделю вирусные инфекции уложили на больничную койку более 400 приморцев

Posted 13 марта 2020, 09:54
Published 13 марта 2020, 09:54
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Вместе с тем, как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого минздрава, вирусы понемногу отступают: так, в настоящее время заболеваемость ОРВИ уже зафиксирована ниже уровня эпидемического порога. Но это не значит, что опасность миновала: специалисты продолжают регистрировать на территории края три штамма гриппа. Наиболее распространён грипп В, также приморцев атакуют «свиной» грипп H1N1-2009 и так называемый «гонгконский» H3N2.
За минувшую неделю вирусные инфекции уложили на больничную койку 410 человек – на 14,63% ниже в сравнении с предыдущей неделей, когда были госпитализированы 480 человек.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что наиболее опасны осложнения после гриппа. В группе риска: маленькие дети до 5 лет, пожилые люди старше 60 лет, а также все те, кто страдает различными хроническими заболеваниями.
Чтобы не заразиться, специалисты призывают чаще проветривать помещения, делать влажную уборку, регулярно и тщательно мыть с мылом руки, протирать рабочие поверхности (стол, телефон, клавиатуру) спиртовыми салфетками и стараться не ходить в общественные места с большим скоплением людей.