Чуркинский «человек-паук» всколыхнул социальные сети

Posted 15 марта 2020, 09:45
Published 15 марта 2020, 09:45
Modified 1 сентября 2022, 02:53
Updated 1 сентября 2022, 02:53
По информации на странице популярного паблика dps_controlnews в социальной сети Instagram, происшествие случилось в Первомайском районе города в доме №14 по улице Окатовой.
По словам местных жителей, между парнем и девушкой произошла ссора. Соседи рассказали, что молодой человек избил свою возлюбленную, но она сумела выбежать из квартиры, закрыв в ней драчуна. Напуганная девушка обратилась за помощью к очевидцам конфликта, которые вызвали полицию.
Однако дебошир не стал дожидаться стражей порядка, а открыл окно, ловко спустился по верёвке с третьего этажа и был таков.
Случившиеся всколыхнуло социальные сети. Подписчики паблика принялись оживлённо обсуждать происшествие.
«Чуркинские гостинки и их обитатели», «Человек-паук», «Окатовая, 14, 16, 18, 20 – там ежедневные квесты», - делились впечатлениями пользователи.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме женщина скинула с балкона пятого этажа собаку породы такса. Затем ранее судимая 43-летняя дама, будучи пьяной, набросилась на стражей порядка: мужчине она расцарапала ногтями лицо, а его напарницу пнула ногой, после чего попыталась убежать.