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Posted 15 марта 2020, 09:45

Published 15 марта 2020, 09:45

Modified 1 сентября 2022, 02:53

Updated 1 сентября 2022, 02:53

Чуркинский «человек-паук» всколыхнул социальные сети

15 марта 2020, 09:45
Сюжет
Происшествие
Конфликт между парнем и девушкой, который произошёл в воскресенье, 15 марта, во Владивостоке, закончился неожиданно.

По информации на странице популярного паблика dps_controlnews в социальной сети Instagram, происшествие случилось в Первомайском районе города в доме №14 по улице Окатовой.

По словам местных жителей, между парнем и девушкой произошла ссора. Соседи рассказали, что молодой человек избил свою возлюбленную, но она сумела выбежать из квартиры, закрыв в ней драчуна. Напуганная девушка обратилась за помощью к очевидцам конфликта, которые вызвали полицию.

Однако дебошир не стал дожидаться стражей порядка, а открыл окно, ловко спустился по верёвке с третьего этажа и был таков.

Случившиеся всколыхнуло социальные сети. Подписчики паблика принялись оживлённо обсуждать происшествие.

«Чуркинские гостинки и их обитатели», «Человек-паук», «Окатовая, 14, 16, 18, 20 – там ежедневные квесты», - делились впечатлениями пользователи.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме женщина скинула с балкона пятого этажа собаку породы такса. Затем ранее судимая 43-летняя дама, будучи пьяной, набросилась на стражей порядка: мужчине она расцарапала ногтями лицо, а его напарницу пнула ногой, после чего попыталась убежать.

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#Новости#Происшествие
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