Чуркинский «человек-паук» всколыхнул социальные сети

По словам местных жителей, между парнем и девушкой произошла ссора. Соседи рассказали, что молодой человек избил свою возлюбленную, но она сумела выбежать из квартиры, закрыв в ней драчуна. Напуганная девушка обратилась за помощью к очевидцам конфликта, которые вызвали полицию.