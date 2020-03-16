В одном из районов Владивостока запретили парковать автомобили днём

По информации пресс-службы администрации Владивостока, жители дома пожаловались на то, что возле их дома работники близлежащих организаций оставляют свои автомобили. И проехать к дому в этот момент практически невозможно. В итоге, в отделе организации дорожного движения приняли решение поставить в районе дома знак «Остановка запрещена». Его действие распространяется только на период с 08:00 до 18:00.