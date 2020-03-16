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Posted 16 марта 2020, 03:45

Published 16 марта 2020, 03:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

парковка

В одном из районов Владивостока запретили парковать автомобили днём

16 марта 2020, 03:45
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi. парковка
Во Владивостоке около дома № 43 по улице Калинина будет установлен знак, запрещающий парковку транспортным средствам. Однако ограничения будут действовать только в рабочее время. Те, кто нарушит правила, могут встретиться с эвакуаторщиками.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, жители дома пожаловались на то, что возле их дома работники близлежащих организаций оставляют свои автомобили. И проехать к дому в этот момент практически невозможно. В итоге, в отделе организации дорожного движения приняли решение поставить в районе дома знак «Остановка запрещена». Его действие распространяется только на период с 08:00 до 18:00.

Если в это время некоторые водители решат проигнорировать правила, им придётся встретиться с эвакуаторщиками. Рядом с знаком появится информационная табличка «Работает эвакуатор».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водителям региона разрешили парковаться в районе улицы Тигровая. Однако сделать они это должны по определённым условиям, то есть там, где стоит знак «Парковка» и информационная табличка «Способ парковки».

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#Новости#Общество#Владивосток#Авто
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