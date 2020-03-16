В одном из районов Владивостока запретили парковать автомобили днём

Posted 16 марта 2020, 03:45
Published 16 марта 2020, 03:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы администрации Владивостока, жители дома пожаловались на то, что возле их дома работники близлежащих организаций оставляют свои автомобили. И проехать к дому в этот момент практически невозможно. В итоге, в отделе организации дорожного движения приняли решение поставить в районе дома знак «Остановка запрещена». Его действие распространяется только на период с 08:00 до 18:00.
Если в это время некоторые водители решат проигнорировать правила, им придётся встретиться с эвакуаторщиками. Рядом с знаком появится информационная табличка «Работает эвакуатор».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водителям региона разрешили парковаться в районе улицы Тигровая. Однако сделать они это должны по определённым условиям, то есть там, где стоит знак «Парковка» и информационная табличка «Способ парковки».