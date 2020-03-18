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Posted 18 марта 2020, 07:50

Published 18 марта 2020, 07:50

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Голосование

Президент назначил дату референдума с возможной поправкой на коронавирус

18 марта 2020, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi. Голосование
Сюжет
Президент РФ
Референдум по поводу поправок в Конституцию РФ назначен на 22 апреля. Однако глава государства подчеркнул, что в случае изменения эпидемиологической обстановки в России в худшую сторону голосование будет перенесено.

Накануне, 17 марта, Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», который определил датой проведения референдума 22 апреля 2020 года. На голосование в этот день будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской федерации?».

Однако на встрече с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой, состоявшейся сразу после подписания документа, глава государства заявил, что голосование будет проведено только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Как отметил президент, согласно законодательству, голосование должно состояться не ранее, чем через месяц после подписания указа, а можно и позднее, «причём срок — когда позднее — в законе не обозначен». Стало быть, законная возможность для переноса референдума на более поздние сроки существует.

«При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Он обратился к главе ЦИК с просьбой продолжать подготовку к референдуму и использовать все инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением всех требований закона и применением современных технологий.

Со своей стороны Элла Памфилова заверила главу государства, что в Центризбиркоме готовы к любому развитию событий.

«Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам — здоровье и безопасность прежде всего», — сказала глава Центральной избирательной комиссии России, добавив, что специалисты готовы дойти до каждого участника голосования.

Напомним, что накануне подписания указа, 16 марта, Конституционный суд признал законными предложенные поправки в Конституцию.

В общей сложности пакет поправок включает в себя порядка 500 пунктов, над разработкой и согласованием которых работали экспертные советы на федеральном и региональных уровнях. Поправки предполагают закрепление ряда социальных гарантий в Основном законе государства, создание Госсовета, расширение роли Совета Федерации, ужесточение требований к депутатам и чиновникам, а также многие другие важные для россиян изменения.

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#Новости#Голосование#Президент РФ#Власть#COVID-19
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