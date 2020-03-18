Президент назначил дату референдума с возможной поправкой на коронавирус

Однако на встрече с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой, состоявшейся сразу после подписания документа, глава государства заявил, что голосование будет проведено только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Как отметил президент, согласно законодательству, голосование должно состояться не ранее, чем через месяц после подписания указа, а можно и позднее, «причём срок — когда позднее — в законе не обозначен». Стало быть, законная возможность для переноса референдума на более поздние сроки существует.