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Posted 19 марта 2020, 00:23

Published 19 марта 2020, 00:23

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

родовая

Боитесь рожать? Названа самая распространённая врачебная ошибка в Приморье

19 марта 2020, 00:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. родовая
Сюжет
Медицина
Свыше 100 сообщений о врачебных ошибках получили приморские следователи в прошлом году. В 68 случаях по факту преступлений были возбуждены уголовные дела.

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморью, сотрудники ведомства получили 118 сообщений об ошибках врачей и ненадлежащем оказании медицинских услуг. Это привело к возбуждению 68 уголовных дел, а в 30 случаях — к отказу в возбуждении дела.

Чаще всего недостатки в оказании услуг наблюдаются при родовспоможении. Также в крае выявляют ошибки при диагностике, лечении или ведении документации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько лет назад в Приморье из-за врачебной ошибки пациент больше 6 месяцев пытался вылечиться от болезни, которой у него нет. А в январе 2019 года приморский роддом обязали выплатить огромный штраф за смерть новорождённого.

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#Новости#Общество#Здравоохранение#Медицина#Врач
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