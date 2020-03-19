Боитесь рожать? Названа самая распространённая врачебная ошибка в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько лет назад в Приморье из-за врачебной ошибки пациент больше 6 месяцев пытался вылечиться от болезни, которой у него нет. А в январе 2019 года приморский роддом обязали выплатить огромный штраф за смерть новорождённого.