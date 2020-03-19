Боитесь рожать? Названа самая распространённая врачебная ошибка в Приморье

Posted 19 марта 2020, 00:23
Published 19 марта 2020, 00:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморью, сотрудники ведомства получили 118 сообщений об ошибках врачей и ненадлежащем оказании медицинских услуг. Это привело к возбуждению 68 уголовных дел, а в 30 случаях — к отказу в возбуждении дела.
Чаще всего недостатки в оказании услуг наблюдаются при родовспоможении. Также в крае выявляют ошибки при диагностике, лечении или ведении документации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько лет назад в Приморье из-за врачебной ошибки пациент больше 6 месяцев пытался вылечиться от болезни, которой у него нет. А в январе 2019 года приморский роддом обязали выплатить огромный штраф за смерть новорождённого.