vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2020, 11:29

Published 19 марта 2020, 11:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дистанционная услуга. Как отправлять письма и посылки не выходя из дома

19 марта 2020, 11:29
Сейчас оформить и оплатить любое отправление дистанционно вполне возможно. Почта России обеспечивает весь процесс доставки корреспонденции любого рода от порога до порога с оформлением через личный кабинет в специальном приложении.

Отправить посылку близким или родственникам или же получить заказ из интернет-магазина уже можно без ожидания и очередей в почтовом отделении. Все можно оформить через интернет. Для этого на сайте или в мобильном приложении Почты России нужно зайти в раздел отправки, заполнить данные адресата и вес посылки (можно приблизительный — в отделении его проверит оператор) и оплатить отправление онлайн. Полученный бланк, на котором уже есть трек-номер для отслеживания, нужно распечатать и приклеить к упаковке с отправлением. Остается только убедиться, что вложение надежно упаковано и отнести посылку в любое отделение почтовой связи и без очереди передать оператору, пишет aif.ru.

Если же сходить на почту нет возможности, курьер заберет вашу посылку и доставит ее в отделение. Для его вызова после заполнения всех данных отправления и оплаты нужно перейти в соответствующий раздел на сайте или в мобильном приложении Почты России. В форме нужно указать свой адрес, имя, номер телефона, желаемую дату и время приезда курьера. После этого позвонит оператор и подтвердит заказ услуги. Курьер заберет упакованную посылку.

Налажена и оперативная система уведомления получателя о прибытии отправления. Соответствующее сообщение появится на экране отслеживания посылки в мобильном приложении или на сайте почты. Там же адресат сможет выбрать опцию курьерской доставки посылки на дом.

Цифровизация затрагивает как клиентские сервисы, так и внутренние процессы Почты России. Благодаря различным нововведениям необходимость посещать отделения почтовой связи становится все меньше, а качество логистических услуг почты растет.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика