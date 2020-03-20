vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2020, 09:59

Published 20 марта 2020, 09:59

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Более 240 приморцев проверились на коронавирус по собственной инициативе

Более 240 приморцев проверились на коронавирус по собственной инициативе

20 марта 2020, 09:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Более 240 приморцев обследовались на коронавирус во Владивостоке по собственной инициативе. В большинстве своем это граждане, которые вернулись из зарубежных поездок или командировок, а также люди из групп риска — имеющие хронические заболевания и с уязвленным иммунитетом старше 65 лет.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, на взятие проб уходит несколько минут, всё проходит совершенно безболезненно.

«Хочется отметить, что люди с пониманием относятся к ситуации, и в большинстве своём идут не по хотению, а по причине того, что перенесли простудное заболевание без похода к врачу, хотят удостовериться, что не поступили опрометчиво. Есть те, кто был в командировке или в отпуске в странах, которые не относятся к неблагополучным, а значит, не являлось ещё вчера обязательным их тестирование на COVID-19», — говорят в ведомстве.

Каждый из тех, кто сдал тесты на коронавирус, получит результаты в течение 3-5 рабочих дней.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, пока в приоритете остаются люди, прибывшие в Приморье из неблагополучных стран, а также те, у кого подтверждена пневмония.

«К сожалению, в настоящее время огромное число жителей нашего края ежедневно возвращаются из европейских стран. Важно своевременно выявить заболевшего, если такой есть, и не допустить распространения инфекции», — отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Как уже писало «Восток-Медиа» ранее, приморцы с 20 марта могут пройти обследование на коронавирус по собственному желанию в нескольких учреждениях краевого центра — смотреть список. Важно взять с собой полис и паспорт.

В Минздраве уточнили, что обязательно тесты на коронавирус сдают люди с внебольничными пневмониями и те, кто в последние 14 дней вернулся из «эпиднеблагополучных» стран, — это Китай, Корея, Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария, Иран.

Отметим, что в Приморье не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в России
Узнать подробнее
Материалы по теме
В Приморье можно провериться на коронавирус бесплатно — список пунктовКонтроль оставлю за собой. Кожемяко ввёл режим повышенной готовности к коронавирусуВ Хабаровске выявили три случая заражения коронавирусом
#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика