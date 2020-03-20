Более 240 приморцев проверились на коронавирус по собственной инициативе

«Хочется отметить, что люди с пониманием относятся к ситуации, и в большинстве своём идут не по хотению, а по причине того, что перенесли простудное заболевание без похода к врачу, хотят удостовериться, что не поступили опрометчиво. Есть те, кто был в командировке или в отпуске в странах, которые не относятся к неблагополучным, а значит, не являлось ещё вчера обязательным их тестирование на COVID-19», — говорят в ведомстве.