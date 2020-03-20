Более 240 приморцев проверились на коронавирус по собственной инициативе

Posted 20 марта 2020, 09:59
Published 20 марта 2020, 09:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщили в министерстве здравоохранения, на взятие проб уходит несколько минут, всё проходит совершенно безболезненно.
«Хочется отметить, что люди с пониманием относятся к ситуации, и в большинстве своём идут не по хотению, а по причине того, что перенесли простудное заболевание без похода к врачу, хотят удостовериться, что не поступили опрометчиво. Есть те, кто был в командировке или в отпуске в странах, которые не относятся к неблагополучным, а значит, не являлось ещё вчера обязательным их тестирование на COVID-19», — говорят в ведомстве.
Каждый из тех, кто сдал тесты на коронавирус, получит результаты в течение 3-5 рабочих дней.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, пока в приоритете остаются люди, прибывшие в Приморье из неблагополучных стран, а также те, у кого подтверждена пневмония.
«К сожалению, в настоящее время огромное число жителей нашего края ежедневно возвращаются из европейских стран. Важно своевременно выявить заболевшего, если такой есть, и не допустить распространения инфекции», — отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.
Как уже писало «Восток-Медиа» ранее, приморцы с 20 марта могут пройти обследование на коронавирус по собственному желанию в нескольких учреждениях краевого центра — смотреть список. Важно взять с собой полис и паспорт.
В Минздраве уточнили, что обязательно тесты на коронавирус сдают люди с внебольничными пневмониями и те, кто в последние 14 дней вернулся из «эпиднеблагополучных» стран, — это Китай, Корея, Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария, Иран.
Отметим, что в Приморье не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.