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Posted 20 марта 2020, 07:23

Published 20 марта 2020, 07:23

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

преступление

В Приморье мошенники стали чересчур активными

20 марта 2020, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. преступление
Сюжет
Преступность
Количество преступлений в 2019 году, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 5,3 процента. Однако этот показатель выше дальневосточных значений и показателя по России, в целом. Сократилось количество особо тяжких преступлений. А вот мошенников в крае стало больше.

По информации пресс-службы Законодательного собрания Приморья, на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству врио начальника управления приморской полиции Оксана Головащенко рассказала о том, что в прошлом году в крае число преступлений против личности сократилось на 10 процентов, против собственности — на пять процентов. Количество грабежей в регионе сокращено на 15 процентов, почти на 17 процентов — разбойных нападений. Сократилось и количество совершённых краж — на 6,3 процента. Примечательно, что реже стали жители края угонять авто. Здесь показатель снизился почти на 17 процентов.

Однако есть показатели, которые увеличились. К примеру, по словам Оксаны Головащенко, в Приморье стало больше мошенников. И чаще всего они используют информационные технологии для совершения преступлений. Помимо этого, в 2019 году было выявлено около четырёх тысяч наркопреступлений. Более 1000 из них совершены в крупных и особо крупных размерах. В два раза увеличилось количество преступлений, связанные с оборотом сильнодействующих средств.

В ходе доклада стало известно о том, что в прошлом году на территории края произошло более трёх тысяч ДТП. Это на пять процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года. Почти четыре тысячи человек пострадали в результате этих аварий, почти 300 человек погибли. Увеличилось число ДТП по причине некачественных дорог. А вот число аварий с участием пьяных водителей снизилось на восемь процентов. Тревожной остается статистика ДТП с участием детей до 16-ти лет, в прошлом году их произошло 357, что на почти семь процентов больше, чем в 2018 году, пострадали 375 детей, погибли 12 несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что начальником УМВД России по Приморскому краю был назначен генерал-майор полиции Олег Стефанков. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. В ближайшее время новый руководитель должен прибыть в регион.

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#Новости#Общество#Владивосток#Преступность
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