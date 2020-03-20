В Приморье мошенники стали чересчур активными

В ходе доклада стало известно о том, что в прошлом году на территории края произошло более трёх тысяч ДТП. Это на пять процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года. Почти четыре тысячи человек пострадали в результате этих аварий, почти 300 человек погибли. Увеличилось число ДТП по причине некачественных дорог. А вот число аварий с участием пьяных водителей снизилось на восемь процентов. Тревожной остается статистика ДТП с участием детей до 16-ти лет, в прошлом году их произошло 357, что на почти семь процентов больше, чем в 2018 году, пострадали 375 детей, погибли 12 несовершеннолетних.