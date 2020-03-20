В Приморье мошенники стали чересчур активными

Posted 20 марта 2020, 07:23
Published 20 марта 2020, 07:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы Законодательного собрания Приморья, на заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству врио начальника управления приморской полиции Оксана Головащенко рассказала о том, что в прошлом году в крае число преступлений против личности сократилось на 10 процентов, против собственности — на пять процентов. Количество грабежей в регионе сокращено на 15 процентов, почти на 17 процентов — разбойных нападений. Сократилось и количество совершённых краж — на 6,3 процента. Примечательно, что реже стали жители края угонять авто. Здесь показатель снизился почти на 17 процентов.
Однако есть показатели, которые увеличились. К примеру, по словам Оксаны Головащенко, в Приморье стало больше мошенников. И чаще всего они используют информационные технологии для совершения преступлений. Помимо этого, в 2019 году было выявлено около четырёх тысяч наркопреступлений. Более 1000 из них совершены в крупных и особо крупных размерах. В два раза увеличилось количество преступлений, связанные с оборотом сильнодействующих средств.
В ходе доклада стало известно о том, что в прошлом году на территории края произошло более трёх тысяч ДТП. Это на пять процентов больше, чем в аналогичный период 2018 года. Почти четыре тысячи человек пострадали в результате этих аварий, почти 300 человек погибли. Увеличилось число ДТП по причине некачественных дорог. А вот число аварий с участием пьяных водителей снизилось на восемь процентов. Тревожной остается статистика ДТП с участием детей до 16-ти лет, в прошлом году их произошло 357, что на почти семь процентов больше, чем в 2018 году, пострадали 375 детей, погибли 12 несовершеннолетних.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что начальником УМВД России по Приморскому краю был назначен генерал-майор полиции Олег Стефанков. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. В ближайшее время новый руководитель должен прибыть в регион.